الجيطان: حوافز الصناعة تنعش القطاع وتزيد الانتاج

عمان الغد– ثمن رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمرين غرب وشمال عمان الحوافز الصناعية التي قامت الحكومة بمنحها للقطاع الصناعي، مؤكدين ان ذلك سيسهم في تحفيز الصناعيين على زيادة التصدير والتوسع بالإنتاج والاعمال ما يعني مزيدا من فرص العمل.

وأشاد رئيس الجمعية “محمد وليد” الجيطان بما اعلنته الحكومة من حوافز تمثلت بالتخفيضات على الكهرباء وخصوصاً الصناعات الصغيرة والمتوسطة ما سيسهم بإنعاش هذه الفئة من الشركات والمؤسسات التي كادت ان تختفي جراء الظروف الاقتصادية المحيطة.

وبين ان اعادة رديات على الصادرات بنسبة 3 بالمئة، سيسهم بدعم المستثمرين بالقطاع الصناعي وسيعمل على توفير فرص استثمارية جديدة ومشجعة بالمنطقة، موضحا ان هذه الحوافز تمثل مصادر جذب لاستثمارات جديدة.

وعبر الجيطان عن شكره للحكومة على هذا الدعم الاقتصادي غير المسبوق ما من شأنه أن يحرك القطاعات الاستثمارية الصناعية وضخ روح من الحماس فيها ودعم الصناعيين وتحفيز الاستثمار والبيئة الاستثمارية وزيادة الإنتاجية والصادرات الأردنية.

وقال الجيطان “نأمل من الحكومة مزيداً من التعاون والدعم للقطاع الصناعي حيث سينعكس ذلك على توفير فرص عمل اكثر للأيدي العاملة الاردنية بشتى القطاعات الصناعية”، داعيا الى ضرورة زيادة التحفيز بما يخص تخفيض الكلف الانتاجية على الصناعيين.

واوضح الجيطان العضو كذلك بمجلس ادارة غرفة صناعة الاردن، أن ارتفاع الكلف الانتاجية بات هماً يثقل كاهل القطاع الصناعي ويضعف منافسته مع الأسواق الأخرى جراء انخفاض الكلف فيها مقارنة عما هو بالمملكة رغم جودة المنتج الأردني وكفاءته العالية.

وعبر عن امله بان تعيد الحكومة النظر بإجراءات توفير العمالة الملائمة لما يتطلبه كل قطاع صناعي حسب خصوصيته، مشيرا الى ان بعض القطاعات الصناعية تحتاج لعمالة خاصة ومؤهلة وتمتلك الخبرة حسب التخصصات الصناعية.

واكد الجيطان ضرورة تبسيط الإجراءات الرقابية واختصار جزء منها على بعض القطاعات حيث أنها أمر روتيني وتشكل عبئا على المستثمرين من مراجعات دوائر مختلفة، مبينا ان الربط الالكتروني بين المؤسسات يساعد كأساس على توفير الوقت والجهد عند انجاز المعاملات.