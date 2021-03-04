الجيطان: وزيرة الصناعة تتجاهل توصيات لجنة التصنيع الغذائي

طارق الدعجة

عمان- استغرب المتحدث الرسمي للجنة التصنيع الغذائي محمد وليد الجيطان “تجاهل” وزير الصناعة والتجارة والتموين مها علي للجنة ومناقشة التوصيات التي خرجت بها من اجل تعزيز فرص الاعتماد على الذات.

وقال الجيطان، الذي يشغل منصب ممثل الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن، لـ”الغد”، اليوم الخميس، إن آخر اجتماع للجنة كان خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) (أي قبل نحو 4 اشهر) مع الوزيرة علي، ولم يتم بعده عقد اي اجتماعات رغم الاتفاق على عقدها بشكل دوري وضمن اوقات زمينة محددة من اجل التسريع في تنفيذ توصيات اللجنة.

واكد ان التأخير في تنفيذ المخرجات يضعف فرص الوصول الى الاعتماد على الذات، مبينا ان توصيات اللجنة في حال تنفيذها ستسهم بشكل كبير في تعزيز منظمومة الامن الغذائي بالمملكة، مبينا ان حصة الغذاء المصنعة في المملكة داخل السوق المحلية تتجاوز 65 % فيما تصل قيمة انتاج الصناعات الغذائية الى 4 مليارات دينار سنويا.

وبين الجيطان ان لجنة التصنيع الغذائي المشكلة اجرت دراسات حول المشاكل والتحديات التي تواجه تعزيز الامن الغذائي بالمملكة وخلصت الى مجموعة من الاجراءات للتغلب عليها اضافة الى وضع اليات لتعزيز التشبيك بين قطاعي التصنيع الغذائي والزراعي وتحديد مجموعة فرص استثمارية بالقطاع.

يشار إلى أن لجنة التصنيع الغذائية تم تشكيلها إلى جانب لجان أخرى بتوجيهات ملكية منتصف شهر نيسان (ابريل) الماضي، لتطوير وتوسيع الإنتاج المحلي للأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية.

وتتمثل مهام اللجنة في وضع استراتيجية لاستدامة القطاع الغذائي التصنيعي على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وزيادة فرص النمو الانتاجية والصادرات والدخول في شراكات محلية وخارجية لهذا القطاع في ظل ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، وتحديد خريطة الطريق ووضع الاستراتيجية المطلوبة للقطاع وصولا لتحقيق الأمن الغذائي بالمملكة.

يشار الى ان الفرص التي افرزتها اللجنة تتمثل في مشاريع قائمة لغايات التوسعة ولديها قابلية للنمو، وتتركز في قطاعات غذائية مختلفة اهمها المعلبات الغذائية والدواجن الالبان والحلويات واللحوم المصنعة والمخللات صناعة المربيات.

اما الفرص الجديدة فتشمل مجالات عدة اهمها انشاء مركز توضيب وتهيئة المنتجات الزراعية وانشاء مزرعة ومسلخ اسماك ومركز لتجميد الخضار والفواكهة، اضافة إلى شركة انتاج محاصيل زراعية خاصة بالتصنيع (سمسم، بندورة للعصر، الخيار، العصير، الباذنجان) وتطوير التصنيع الغذائي لمنتج التمور ومصنع عصائر طبيعية (خضار وفواكه) ومصنع خميرة وإنتاج بيض البودرة والسائل.