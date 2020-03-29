الجيطان يطالب بالسماح للمخابز بإنتاج أصناف أخرى بعد تراجع الطلب

طارق الدعجة

عمان- طالب ممثل قطاع الصناعات الغذائية محمد وليد الجيطان وزارة الصناعة والتجارة والتموين السماح للمخابز إنتاج اصناف اخرى مثل الكعك وخبز الحمام خصوصا بعد تراجع في الطلب بنسبة كبيرة على شراء الخبز.

وقال الجيطان في تصريح لـ”الغد” إن المخابز باتت تتحمل اعباء وكلف مالية اضافية بعد تراجع الطلب على شراء الخبز بشكل كبير ما يستدعي من الجهات الحكومية اصدار قرار للسماح لها بانتاج اصناف اخرى لضمان استمرارها بالعمل وتجنيبها تحميل كلف واعباء مالية اضافية .

واوضح الجيطان أن الاصناف الاخرى التي كانت تنتجها المخابز قبل منعها من ذلك تعد من السلع الضرورية بالنسبة للمواطنين بخاصة الكعك وخبز الحمام مؤكدا ان السماح لها بانتاج هذه الاصناف يساعد في تقليل الكلف ويمكنها من القدرة على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها تجاه الغير بخاصة فيما يتعلق بدفع رواتب العاملين لديها واثمان الكهرباء وبدلات الايجار.

وبين الجيطان أن المخابز عملت خلال الفترة الماضية بكامل طاقتها الانتاجية من اجل تأمين طلبات المواطنين من مادة الخبز حيث لم يتم تسجيل اي نقص في هذه السلعة من قبل المخابز.