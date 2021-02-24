“الجيل الخامس” سيشكل نسبة 35 % من مبيعات الهواتف الذكية في العام 2021

إبراهيم المبيضين

عمان- توقع تقرير عالمي حديث أن تزيد مبيعات الهواتف الذكية في العام الحالي 2021 بشكل عام، وتزيد مبيعات الهواتف الذكية الداعمة لتقنية الجيل الخامس وهي أحدث تقنيات الاتصالات المتنقلة التي تتيح إمكانية الاتصال بشبكة الانترنت بسرعات وسعات عالية.

وقدر التقرير الذي أصدرته – مؤسسة غارتنر البحثية العالمية – أن هواتف الجيل الخامس ستشكل نسبة تصل إلى 35 % من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية بجيمع انواعها والشبكات التي تدعمها خلال العام الحالي 2021.

واشار التقرير إلى ان الوصول إلى هذه النسبة من مبيعات جميع انواع الهواتف الذكية بالنسبة للهواتف الداعمة للجيل الخامس يأتي مع الانتشار الكبير الذي تشهده هذه التقنية التي بدأت منذ سنوات بالدخول إلى أسواق الاتصالات حول العالم والاستثمار في شبكاتها، إلى جانب وجود شبكات الجيل الثالث والرابع والرابع المتقدم.

وذكر التقرير بالارقام ان العام الحالي 2021 سيشهد شحن وبيع حوالي 538.5 مليون جهاز هاتف ذكي داعم لتقنية الجيل الخامس. واشار إلى ان هذا العدد سيشكل نسبة تصل إلى 35 % من إجمالي أعداد الهواتف الذكية المتوقع شحنها وبيعها في جميع أرجاء العالم خلال العام الحالي والمتوقع بلوغها مستوى 1.54 مليار جهاز.

وذكر التقرير أن الاجهزة الداعمة لتقنية الجيل الخامس ستشهد نموا في العام الحالي يصل إلى 152 % وذلك لدى المقارنة بعددها المسجل في العام الماضي 2020 والذي بلغ وقتها قرابة 213.3 مليون جهاز.

وقال التقرير إن توافر أجهزة الهواتف الذكية بأسعار منخفضة وتدعم ميزة الجيل الخامس سيرفع الطلب عليها خصوصا في الاسواق الناضجة مثل الصين واليابان وأمريكا.

وتوقع مزيدا من الانتشار لهذه الهواتف خلال السنوات المقبلة مع الانتشار الكبير والاستثمار في بناء شبكات الجيل الخامس في مختلف اسواق الاتصالات حول العالم.

في الاردن تقدر نسبة الهواتف الذكية المستخدمة من قبل الاردنيين بأكثر من

90 % من اجمالي مستخدمي الهواتف المتنقلة. وما يزال السوق الأردني يعتمد على الانترنت المتنقل عريض النطاق المقدم من خلال شبكات وتقنيات الجيل الرابع والرابع المتقدم والجيل الثالث فيما تسعى الحكومة لإدخال الجيل الخامس في أقرب وقت ممكن بحسب تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة.

وكان الهناندة أكد مؤخرا للغد أن الحكومة مهتمة بإدخال تقنية الجيل الخامس إلى سوق الاتصالات المحلية في اسرع وقت ممكن لما له من أثر كبير في المساعدة على عملية التحول الرقمي في المملكة وتسهيل الأعمال وزيادة إنتاجية القطاعات الاقتصادية.

وقال الهناندة وقتها إنه يجب ألا نتأخر في الاردن في إدخال الجيل الخامس حتى نستفيد من مزاياه التقنية والاقتصادية ونكون سباقين في تطوير الحلول التقنية المبنية عليها وتسهل حياة وعمل القطاعات الاقتصادية كافة وذلك لما تحمله هذه التقنية من سرعات وسعات عالية للاتصال بشبكة الانترنت ما يمثل بنية تحتية أساسية تعد بفرص كبيرة في مضمار التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي”.

واكد وقتها ان هناك حديث ونقاش مع شركات الاتصالات الرئيسة العاملة في السوق المحلية حول ادخال الجيل الخامس، وحول تحفيزهم للاستثمار في هذه التقنية الحديثة”.