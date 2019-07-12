الحاجة العواملة في ذمة الله

عمان – الغد – انتقلت الى رحمة الله تعالى، فجر اليوم الجمعة، الحاجه تركيه عبد عبد الهادي العواملة، زوجة المرحوم محمد احمد العوامله “أبو نادر”، والدة المرحوم المهندس نادر، ومحمد، والمرحوم ابراهيم، وخليل، والعقيد طارق وقيس. وسيشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد عمر عبد العزيز/ صافوط إلى مقبرة العائله في عين الباشا. وستقبل التعازي في عين الباشا/ منطقة ام عليقه بجانب بئر العواملة، وللنساء في منزل ابنها قيس، وذلك بعد صلاة العصر.