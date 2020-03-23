الحاجة فوزية عيسى درويش حلايقة في ذمة الله

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) بـقــلــوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقلت فجر اليوم الى رحمه الله تعالى الحاجة فوزية عيسى درويش حلايقة ، أرملة المرحوم الحاج أحمد موسى الحلايقة والدة كل من: موسى، الدكتور كايد، نعيم، راجح، يوسف، نعيمة، فدوى، انتصار ونجاح .

تمت الصلاة عليها من قبل عدد من أبنائها ودفنت في مقبرة العائلة ، وسوف يقتصر العزاء على التواصل عن طريق الهاتف أو الرسائل نظرا للظروف الراهنة.

نسأل الله لها المغفرة وان يتغمدها بواسع رحمته كما ونسال الله لكم العفو والعافية وان يتغمد وطننا الحبيب بالأمن والأمان وان يخرجه من محنته في ظل تكاتف أبنائه جميعا تحت ارشادات وراية جلاة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده الميمون.

لا اراكم الله مكروها بعزيز وحفظ الله الأردن ملكا وشعبا