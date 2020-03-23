الموجز

الحاجة فوزية عيسى درويش حلايقة في ذمة الله

منذ 3 دقائق

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) بـقــلــوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقلت فجر اليوم الى رحمه الله تعالى الحاجة فوزية عيسى درويش حلايقة ، أرملة المرحوم الحاج أحمد موسى الحلايقة والدة كل من: موسى، الدكتور كايد، نعيم، راجح، يوسف، نعيمة، فدوى، انتصار ونجاح .
تمت الصلاة عليها من قبل عدد من أبنائها ودفنت في مقبرة العائلة ، وسوف يقتصر العزاء على التواصل عن طريق الهاتف أو الرسائل نظرا للظروف الراهنة.
نسأل الله لها المغفرة وان يتغمدها بواسع رحمته كما ونسال الله لكم العفو والعافية وان يتغمد وطننا الحبيب بالأمن والأمان وان يخرجه من محنته في ظل تكاتف أبنائه جميعا تحت ارشادات وراية جلاة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده الميمون.
لا اراكم الله مكروها بعزيز وحفظ الله الأردن ملكا وشعبا

مقالات ذات صلة

تساؤلات عن سبب اللجوء لصندوق الأمومة لإعانة كبار السن والمرضى

منذ 4 أيام

برعاية الأميرة بسمة بنت طلال.. بدء فعاليات الدورة الثامنة لأسبوع فيلم المرأة

منذ أسبوعين
وزارة الداخلية

منع وقفة احتجاجية على دوار الداخلية الثلاثاء

منذ أسبوعين

“جمعية اللد” تخرج الفوج التاسع من مشغل الخياطة

منذ أسبوعين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock