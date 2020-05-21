الحاج توفيق: إقبال غير مسبوق على محلات المواد الغذائية والتموينية

عمان- قال رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، إن محلات المواد الغذائية والتموينية بأحجامها كافة شهدت إقبالا غير مسبوق، بسبب إعلان الحكومة فرض حظر شامل خلال أيام العيد، مشيراً إلى أنه الأكبر منذ بداية أزمة فيروس كورونا في الأردن.

وأضاف الحاج توفيق، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أن المواطنين يتهافتون على المولات والهايبرماركت أكثر لشراء اللحوم والدواجن والخضار فيها، في ظل درجات الحرارة العالية.

وتوقع أن يستمر الإقبال والتهافت على الأسواق حتى ساعات الليل.-(بترا)