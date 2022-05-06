الحاج توفيق: التجارة الإلكترونية تنافس التجار التقليديين في الأردن

اعتبر رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أن التجارة الإلكترونية تنافس التجار التقليديين في الأردن بشكل غير عادل.

وأضاف الحاج توفيق، عبر التلفزيون الأردني، أن انخفاض توريد السلع والألبسة من سوريا وتركيا، ساهم بارتفاع بعض المنتوجات في الأردن لارتفاع كلف الشحن من دول بعيدة عن الأردن.

وأشار إلى أن هنالك أهمية كبيرة لاعفاء السلع التي ليس لها مثيل بالصناعة الأردنية، من الضرائب والجمارك، لتخفيض أسعارها على المواطنين.

وفي السياق، قال الحاج توفيق، إن فترة العيد شهدت حركة تجارية جيدة لتزامنها مع صرف رواتب الموظفين، مضيفاً أن الطلب على المطاعم خلال شهر رمضان وفترة العيد كان غير مسبوق.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار حصل قبل شهر رمضان ولم ترتفع الأسعار بسبب ارتقاع الطلب، مبينا أن هناك سلع معرضة لارتفاع أسعارها.