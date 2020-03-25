الحاج توفيق: اليوم تحد كبير لتجار المواد الغذائية

عمان- ناشد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، اصحاب البقالات ومحال السوبرماركت التي ستفتح ابوابها عند العاشرة من صباح اليوم الاربعاء بضرورة الالتزام بشروط السلامة العامة والتعليمات التي اعلنتها الحكومة بخصوص البيع المباشر للمواطنين.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قد أعلن مساء أمس عن فتح البقالات الصغيرة ومحلات المواد التموينية الأساسية ومحلات بيع الخضار والفواكه والمخابز والصيدليات ومحلات بيع المياه اعتبارا من اليوم الاربعاء من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء وحتى اشعار آخر.

وشدد الحاج توفيق في تصريح صحافي لــ (بترا) اليوم الاربعاء، على ضرورة الالتزام بشروط وتعليمات الوقاية وذلك بارتداء الكمامات والقفازات وتوفير مواد التعقيم وضمان عدم وجود اكتظاظ داخل المحلات.

ودعا التجار إلى الالتزام ببدء عملية البيع المباشر للمواطنين من الساعة العاشرة صباحا والإغلاق في السادسة مساء، وان تكون الفترة الصباحية التي تسبق بدء عملية البيع مخصصة فقط لتجهيز المحلات واستلام الطلبيات.

واوضح ان اليوم هو تحد كبير لتجار المواد الغذائية والثقة بهم كبيرة لخدمة المواطن مع ضرورة تعاون الجميع سواء كانوا مزودين او اصحاب محال ومواطنين لتنفيذ القرار الحكومي الذي يهدف الى حصول المواطنين على ما يحتاجونه من مواد غذائية واساسية مع الحفاظ على شروط السلامة العامة.

وشدد الحاج توفيق على ضرورة تسيير أعمال التزويد بجميع مراحله بالحد الأدنى من العاملين والمركبات.-(بترا)