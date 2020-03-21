الحاج توفيق: نحتاج آلية لتزويد الأسواق بالمواد الغذائية قبل الثلاثاء

عمان- دعا رئيس النقابة العامة لتجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق إلى وضع آلية لسلسلة تزويد محلات التجزئة والمراكز التجارية الكبرى والمولات والسوبرماركت والمؤسستين المدنية والعسكرية بالمواد الغذائية والاساسية قبل يوم الثلاثاء المقبل.

كما دعا الحاج توفيق لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إلى الإسراع بإنجاز الآلية اللازمة لذلك ليتسنى للشركات التجارية والصناعية والمؤسسات ومستوردي المواد الغذائية الاستعداد لتزويد الاسواق والمؤسسات الاستهلاكية بما تحتاجه من مواد غذائية وايصالها للمحافظات.

وبين ان منتسبي النقابة جاهزون لتزويد السوق المحلية والمؤسسات الاستهلاكية سواء المدنية أو العسكرية بالبضائع والسلع صباح يوم الثلاثاء المقبل حسب التعليمات الرسمية والآليات التي سيتم بناء عليها البدء بتوزيع المواد الغذائية والاساسية الضرورية والطازجة على مختلف المحافظات.

وشدد على ضرورة ان تكون هناك ساعات مخصصة لتوريد البضائع الى المراكز التجارية ومختلف المحلات والمؤسسات الاستهلاكية الى جانب اهمية ان تكون هناك ايضا ساعات مريحة وكافية للمواطنين ليتمكنوا من شراء حاجياتهم.

واشار إلى ان المخزون من المواد الغذائية والاساسية كبير لدى الشركات والمستوردين والتجار رغم الاقبال الكبير والتهافت على الشراء خلال الأيام الماضية وبخاصة مساء امس الجمعة، مع استقرار اسعار مختلف السلع والبضائع، لافتا الى ان الالبان والدواجن الطازجة والخبز كانت اكثر المواد التي شهدت اقبالا على شرائها من المواطنين.

ودعا المواطنين الى تقنين شراء المواد الغذائية وعدم التخزين نظرا لوجود كميات وفيرة تسد الاحتياجات.

–(بترا)