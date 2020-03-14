الحاج توفيق يدعو المواطنين لعدم التهافت على شراء المواد الغذائية

عمان-الغد- دعا نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق المواطنين إلى ضرورة عدم التهافت على شراء المواد الغذائية أو اللجوء إلى تخزينها نظرا لتوفرها بالسوق المحلية بكميات كبيرة.

وقال الحاج توفيق في بيان صحفي السبت، وصل “الغد” نسخه منه، إن المملكة تتمتع بمخزون آمن ومريح من مختلف السلع والمواد الغذائية مشيرا الى وجود كميات كبيرة حاليا لدى مستودعات المستوردين وتجار الجمله والتجزئة وخاصة محلات الهايبرماركت والمراكز التجارية الكبرى .

وبين الحاج توفيق إنّ النقابة رصدت عملية إقبال كبيرة على المواد الغذائية خاصة من المحلات الكبرى بعد صدور قرارات حكومية لمواجهة فيروس كورونا .

وأكّد الحاج توفيق أنّ أعضاء النقابة يقومون بتأمين المملكة بأكثر من أربعة ملايين طن من المواد الغذائية سنويا ويزداد استيرادهم في الفترة التي تسبق شهر رمضان المبارك .

وشدد الحاج توفيق على ضرورة التعاون بين المواطن وكافة الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والثقة بما يصدر من بيانات وتصريحات عنها والتعامل بحكمة مع الظروف الاستثنائية التي نمر بها ويمر بها العالم اجمع .

يذكر أنّ هناك أكثر من 14 الف محل ومؤسسة وشركة تتعاطى بالمواد الغذائية في المملكة .