الحاج توفيق يدعو لتأسيس علاقات تجارية قوية مع بيلاروسيا

عمان – بحث رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق اليوم الاحد، مع سفير جمهورية بيلاروسيا (روسيا البيضاء) غير المقيم والمعتمد لدى المملكة يوري سلوكا آليات تطوير علاقات البلدين الاقتصادية وتوسيع مبادلاتهما التجارية.

واكد الحاج توفيق ضرورة تأسيس علاقات تجارية قوية مع بيلاروسيا وتبادل المعلومات الاقتصادية بين الجانبين، وتوفير البيانات حول الإمكانيات الاقتصادية وفرص الأعمال، إضافةً إلى المنتجات والصناعات الأردنية والبيلاروسية، داعيا لتعزيز التعاون بين غرف التجارة في البلدين.

واشار الحاج توفيق الى تواضع حجم التبادل التجاري بين البلدين لافتا الى ان صادرات المملكة إلى جمهورية بيلاروسيا بلغت خلال العام الماضي 100 الف دينار مقابل 850 الف دينار مستوردات.

وفي هذا الصد، لفت الى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة عمان ونظيرتها غرفة تجارة وصناعة بيلاروسيا يتم من خلالها التحضير لفعاليات إقتصادية مشتركة وتبادل زيارات الوفود وعقد اللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال والشركات.

وأشار الحاج توفيق خلال اللقاء إلى المزايا والحوافز الإستثمارية التي يقدمها الاردن للمستثمر الأجنبي، داعياً الجانب البيلاروسي لزيارة المملكة والإطلاع على الفرص والمزايا الإستثمارية التي تقدمها لهم.

واشار الى اهمية التعاون السياحي بين البلدين كونه بوابة يمكن من خلالها التعرف على الإمكانيات الاقتصادية المتاحة والفرص الاستثمارية والمنتجات والخدمات المتوفرة لديهما، داعيا لتسهيل إصدار تأشيرة الدخول لبيلاروسيا للتجار وأصحاب الأعمال الأردنيين.

من جانبه، اكد السفير سلوكا جاهزية سفارة بلاده للتنسيق بين غرفة تجارة عمان ونظيراتها في (مينسك) للعمل ضمن إطار إقتصادي والتركيز على القضايا الاقتصادية والتجارية التي تهم البلدين، لافتاً إلى التطور الذي شهدته بيلاروسيا بمجال الصناعات العسكرية والتكنولوجيا المرتبطة بها بالإضافة للتطور بتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والبرمجيات.

وقال ان منتجات وصناعات المملكة تمتلك فرصة جيدة لدخول السوق البيلاروسية ومنها لاسواق أخرى في دول الاتحاد الاقتصادي الأورو آسيوي الذي يضم كل من روسيا البيضاء وكازاخستان وروسيا.

وأشار السفير سلوكا إلى أهمية تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال عقد فعاليات إقتصادية بين الجانبين الأردني والبيلاروسي يقوم من خلالها أصحاب الأعمال من الجانبين ببناء علاقات التعاون التجاري وتبادل السلع والمنتجات التي تهم البلدين.

وبين ان السفارة ستعمل على إيجاد آلية لتسهيل إصدار تأشيرات الدخول إلى بيلاروسيا بالنسبة للأردنيين، مشيداً بمقترح عقد لقاء بين ممثلي القطاع السياحي في البلدين.

من جانبه، قدّم القنصل الفخري لجمهورية بيلاروسيا في المملكة الدكتور عبدالسلام النابلسي نبذة حول الإمكانيات الإقتصادية التي تمتلكها بيلاروسيا إضافةً إلى الفرص الإستثمارية المتاحة فيها، مشيرا إلى جودة الصناعات البيلاروسية خاصة في مجال الآليات الثقيلة وحافلات النقل بمختلف أنواعها والآليات الزراعية.