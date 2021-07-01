الحاج حسن: تمكين النساء في لقاءات للجنة المرأة بـ”الملكية للتحديث”

عمان – الغد- قالت رئيسة لجنة المرأة في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سمر الحاج حسن، إن اللجنة بصدد بدء عقد لقاءات موسعة مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاعات المختلفة ذات العلاقة بتمكين النساء، لاستمزاجهم بشأن المقترحات المطلوبة حول تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان والأحزاب، وفقا لأهداف اللجنة.

وبينت الحاج حسن في تصريحات لـ”الغد”، أن اللجنة قدمت خطة لآلية عمل محددة للأسابيع المقبلة، وأنه يقع على عاتقها وضع توصيات لتعزيز مشاركة النساء، للجان الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية.

وقالت إن اللجنة الفرعية بدأت بوضع تصوّرات لإشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات النسائية الناشطة، والاستماع إلى آرائهم الاسبوع المقبل ضمن برمانج عمل مكثف للقاءات.

وبينت الحاج حسن، إن اللجنة ستخرج بتوصيات عامة وتوصيات محددة لتعزيز مشاركة النساء، وبما يحسّن البيئة السياسية والاجتماعية التي تؤثر على مشاركة المرأة.

وأضافت إن أبرز الخطوات تتضمن السير ضمن جدول عمل لوضع توصيات خاصة بقانون الانتخاب والاحزاب والادارة المحلية، ومواكبة العمل مع اللجان الأخرى والشركاء في المجتمع المدني، لبلورة مقترحات محددة لزيادة مشاركة وتمثيل النساء وفق أسس المساواة والعدالة.

وأكدت أن اللجنة ستسقبل أية مقترحات خطية أيضا تتعلق بذلك، فيما تشير تسريبات من مصادر في اللجنة، الى أن هناك توجهات لإقرار 50 % للنساء من ترشيحات أي قوائم انتخابية.