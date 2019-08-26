الحاج صالح الدعجة.. ذاكرة تتغنى بأيام زمن مضى- فيديو

معتصم الرقاد

عمان– وهب الله الحاج صالح عواد الدهيم الدعجة عمرا مديدا؛ إذ عاصر مراحل مختلفة ومحطات متعددة عبر 80 عاما من العمر، تخللتها دروس وتجارب تستحق أن تروى.

الجالس أمام الحاج صالح يرى على محياه أعوام تاريخ عمره، يستمتع بأحاديث مشوقة تنقل أيام الزمن الجميل والحنين لذكريات مضت عاشها الحاج في منطقة شرق عمان/ ماركا. ويروي الحاج صالح بدايات حياته ونشأته في كنف والده في بيت الشعر، وتربية الأغنام والجمال.

ثمانون عاما مرت كما يصفها الحاج صالح كـ”اللمحة”، ويقول إنه وعلى الرغم من أن كثيرا من الناس يحبون الحياة ويزدادون تمسكا بها كلما تقدم بهم السن، إلا أنه مؤمن بأن الحياة لها نهاية، وسيأخذ الله روحه أو “العزيزة” في وقت ما، كما يسميها.

ويشير الى أن الفقر كان منتشرا في السابق، ولا تخلو منه منطقة في البلاد، وكان بعض الناس يموتون جوعا، إلا أن تربية والده الأغنام كانت تكفيهم نوعا ما من السؤال، وعليه ما يزال الحاج متمسكا بهذا الموروث.

ويقول الحاج صالح “كان الأهالي يعيشون من تربية الحلال والمواشي والزراعة المحدودة؛ إذ كانت الغالبية منهم يتركون الأراضي بورا، خوفا من نهب حلالهم، أو دفع ما يتبقى ضريبة للحكومة”.



ويذكر “حفظت في أول أيام عمري وتحديدا في مرحلة الشباب آيات من القرآن الكريم، ونسكن في منطقة اسمها “دور علاوي”، ويجاورنا أقارب ومعارف، ولم يتجاوز عدد القاطنين حينها عشرة بيوت شعر فقط”.

ويمضي بالحديث عن حياته، بالقول “تزوجت العام 1961 من رفيقة دربي، وكانت مراسيم الزواج قراءة الفاتحة وشاهدين، أنجبنا أربعة أولاد وثماني بنات، وهم مصدر السند والدعم لي في هذه الحياة، ولدي 57 حفيدا”.

ويروي الحاج صالح، أنه عاصر أكثر من حرب، ومنها نكسة الـ1967، ويستذكر لحظات أليمة حينها عندما أقدمت طائرتان إسرائيليتان على قصف مطار ماركا، وهو المطار الوحيد الذي كان في ذلك الوقت، وهذا بحكم منطقة سكنه القريبة من المطار.

ويلفت إلى أن الناس في السابق كانوا يعيشون كأسرة واحدة، والحياة كانت صعبة، ولكنها “هنيئة”، تسودها الألفة والبساطة، مبينا “فتجدنا نتنقل على الدواب، ومع ذلك يتخلل هذه الأوقات لحظات للضحك والمرح”.

ويقول الحاج عن نفسه، إنه حج أكثر من مرة على الجمال، فقلة الأكل أفضل لجسمه، طعامه المفضل السمن البلدي والحلاوة والحليب والزلابية، ويشكر الله بأنه ما يزال يستطيع المشي وتدبير شؤونه، كما أنه يرى الأشياء بوضوح، ولا يشكو من ضعف في بصره أو سمعه، ويضحك ساخرا “لم تخلف له الأيام إلا سنين في فكه العلوي”.

وحول الفرق بين اليوم والأمس، يصف بكلمات بسيطة “الأمس كان فيه جهل.. لكن به صدق وأمانة، واليوم فيه علم.. لكنه قائم على المصالح”.

اقترن حديث الحاج صالح بمباهج الحياة حينا، ونقرأ حزنا في عيون المصابين بأحبائه، وكثيرا ما نسمع كلمات الحمد والشكر لله على ما كانت عليه الأوضاع والحياة في الماضي، والمعاناة المقرونة بالبساطة في تلك الأيام.