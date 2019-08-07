باريس – انتقل الحارس الالماني الدولي كيفن تراب من باريس سان جيرمان بطل فرنسا الى فريقه السابق اينتراخت فرانكفورت الالماني لخمسة أعوام، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية والالمانية.

وبحسب شبكة “سكاي” التلفزيونية اتفق الناديان على انتقال تراب، الذي كان سيبقى على مقاعد البدلاء مع سان جيرمان بديلا للحارس الدولي الفرنسي الفونس اريولا.

وتصل قيمة الصفقة الى 7 ملايين يورو بحسب سكاي، فيما اشارت “ليكيب” الى 10 ملايين يورو، حيث يتوقع أن يخضع تراب (29 عاما) سريعا لفحص طبي قبل الدفاع عن الوان فريقه الجديد-القديم.

وفي الموسم الماضي، حمل تراب الوان فرانكفورت معارا من سان جيرمان في 45 مباراة بينها 33 في الدوري المحلي، علما بانه تألق في صفوفه بين العامين 2012 و2015 قبل انتقاله الى فريق العاصمة الفرنسية، وحل فرانكفورت في المركز السابع بالدوري الموسم الماضي، ما سمح له خوض بطولة “يوروبا ليغ”. (أ ف ب)