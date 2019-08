رين (فرنسا) – انتقل الحارس الدولي التشيكي توماش كوبيك من رين الفرنسي الى اوغسبورغ الالماني لـ 5 سنوات، بحسب ما ذكر النادي الأخير الثلاثاء في بيان.

ووقع كوبيك (1.98 م) الذي سيبلغ السابعة والعشرين نهاية الشهر الحالي، عقدا حتى 30 حزيران (يونيو) 2024، بحسب ما اشار النادي الذي تفادى الهبوط الى الدرجة الثانية في الموسم الماضي محتلا المركز الخامس عشر في البوندسليغا.

We are delighted to announce the signing of goalkeeper Tomáš #Koubek from Stade Rennes! ❤💚⚪#FCA pic.twitter.com/OmY8DSyRNm

— FC Augsburg English (@FCA_World) August 6, 2019