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الحارس التشيكي كوبيك ينضم رسمياً إلى اوغسبورغ الالماني

منذ ساعتين

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رين (فرنسا) – انتقل الحارس الدولي التشيكي توماش كوبيك من رين الفرنسي الى اوغسبورغ الالماني لـ 5 سنوات، بحسب ما ذكر النادي الأخير الثلاثاء في بيان.

ووقع كوبيك (1.98 م) الذي سيبلغ السابعة والعشرين نهاية الشهر الحالي، عقدا حتى 30 حزيران (يونيو) 2024، بحسب ما اشار النادي الذي تفادى الهبوط الى الدرجة الثانية في الموسم الماضي محتلا المركز الخامس عشر في البوندسليغا.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، فيما أشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الواسعة الانتشار الى انها تتراوح بين 7 و8 ملايين يورو.

وكان رئيس رين أوليفييه ليتانغ أعلن السبت الماضي التعاقد مع الحارس السنغالي ادوار مندي لـ4 سنوات قادما من رينس ليحل بدلا من كوبيك الذي حمل الوان رين منذ عام 2017.

وكان رين، حامل لقب مسابقة كأس فرنسا، خسر مباراة كأس الابطال الدولية ضد باريس سان جيرمان بطل الدوري 1-2 بعد تقدمه 1-0 بهدف أدريان أونو السبت الماضي في مدينة شنزن الصينية. (أ ف ب)

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