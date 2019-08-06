رين (فرنسا) – انتقل الحارس الدولي التشيكي توماش كوبيك من رين الفرنسي الى اوغسبورغ الالماني لـ 5 سنوات، بحسب ما ذكر النادي الأخير الثلاثاء في بيان.

ووقع كوبيك (1.98 م) الذي سيبلغ السابعة والعشرين نهاية الشهر الحالي، عقدا حتى 30 حزيران (يونيو) 2024، بحسب ما اشار النادي الذي تفادى الهبوط الى الدرجة الثانية في الموسم الماضي محتلا المركز الخامس عشر في البوندسليغا.

We are delighted to announce the signing of goalkeeper Tomáš #Koubek from Stade Rennes! ❤💚⚪#FCA pic.twitter.com/OmY8DSyRNm — FC Augsburg English (@FCA_World) August 6, 2019

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، فيما أشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الواسعة الانتشار الى انها تتراوح بين 7 و8 ملايين يورو.

وكان رئيس رين أوليفييه ليتانغ أعلن السبت الماضي التعاقد مع الحارس السنغالي ادوار مندي لـ4 سنوات قادما من رينس ليحل بدلا من كوبيك الذي حمل الوان رين منذ عام 2017.

وكان رين، حامل لقب مسابقة كأس فرنسا، خسر مباراة كأس الابطال الدولية ضد باريس سان جيرمان بطل الدوري 1-2 بعد تقدمه 1-0 بهدف أدريان أونو السبت الماضي في مدينة شنزن الصينية. (أ ف ب)