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الحارس العُماني علي الحبسي يُعلن اعتزاله اللعب دوليا

منذ 3 ساعات

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مسقط – أعلن اسطورة كرة القدم العمانية الحارس علي الحبسي الذي امضى فترة طويلة من مسيرته في البطولات الانكليزية اعتزاله اللعب دوليا السبت عن 38 عاما.

وكتب الحبسي في حسابه على “تويتر”: “بعد سنوات تشرفت فيها بخدمة منتخبات وطني؛ داخل الوطن وخارجه، أُعلن اليوم إنهاء مسيرتي الدولية مع المنتخب الوطني”.

وبنى الحبسي مسيرة طويلة في الكرة الانجليزية، فحمل الوان بولتون وويغان الذي احرز معه لقب الكأس في العام 2013 وريدينغ، قبل انتقاله الى الهلال السعودي العام 2017 وتتويجه معه بلقب الدوري عام 2018 وبلوغه نهائي دوري ابطال اسيا.

وبرز الحبسي بشكل كبير مع منتخب عمان وحمل الوانه في 128 مباراة، وقاده الى احراز لقب كأس الخليج في العام 2009 وحصل على لقب افضل حارس في البطولة اربع مرات.

وتقلصت فرص مشاركة الحبسي اخيرا مع المنتخب العماني في ظل تألق الحارس فايز الرشيدي، وغاب الحبسي المنتقل الصيف الماضي الى وست بروميتش الانجليزي، عن كأس اسيا 2019 التي اقيمت في الامارات بالاضافة الى خليجي 24 في قطر. (أ ف ب)

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