الحارس رايان يتبرع لضحايا حرائق الغابات في أستراليا

مدن – قدم مات رايان حارس مرمى فريق برايتون أند هوف ألبيون المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم تبرعات بلغت قيمتها 28 ألف دولار أسترالي (19365 دولارا أمريكيا) لمساعدة أستراليا في أعمال الإنقاذ والإغاثة نتيجة حرائق الغابات.

The unity of our nation being demonstrated by everyone. Jumping on board with the @thepfa through the footballers trust in donating $1000 for every goal scored across this weekends @ALeague and @WLeague fixtures. Hoping relief is just around the corner ❤️🇦🇺 pic.twitter.com/tT6iSRZRMq — Maty Ryan (@MatyRyan) January 4, 2020

وقال اللاعب الدولي الأسترالي الأسبوع الماضي إنه سيتبرع بمبلغ 500 دولار أسترالي عن كل كرة ينجح أي حارس مرمى في التصدي لها خلال أخر جولة من مباريات الدوري الانجليزي الممتاز.

وخلال أخر عشر مباربات أنقذ حراس المرمى 56 تسديدة أنقذ رايان خمس منها خلال خسارة فريقه 1-صفر أمام إيفرتون.

وكتب رايان الذي سيرسل التبرعات الي صندق خاص بإنقاذ الحياة البرية في أستراليا عبر تويتر ”أشكركم جميعا على دعمكم الرائع فيما يتصل بالوضع في بلادي.

”أشكركم جميعا على المشاركة والدعم ورفع الوعي والأهم التبرع للقضية.“

ومع اقتراب موعد انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وعد الكثير من اللاعبين واللاعبات بتقديم تبرعات لصالح ضحايا الحرائق وكذلك فعل عدد من لاعبي الكريكيت.

ويوم الأحد قالت نجمة التنس الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز إنها ستتبرع بجوائزها المالية التي حصلت عليها بعد فوزها بلقب بطولة أوكلاند في حين قال السويسري روجر فيدرر والإسباني رفائيل نادال إنهما سيشاركان في مباراة استعراضية لجمع التبرعات لمساعدة ضحايا الحرائق التي أوقعت الكثير من الخسائر وسببت الكثير من الأضرار إلى جانب مقتل 28 شخصا وتشريد الالاف.

وفي الأسبوع الماضي أيضا قال البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم في سباقات فورمولا 1 إنه سيتبرع بنصف مليون دولار لجهود الإنقاذ والإغاثة وإصلاح الأضرار البيئية التي سببتها حرائق الغابات.

وتعهدت مجموعة من تسعة لاعبين أستراليين في الدوري الأمريكي لكرة السلة بتقديم 750 ألف دولار لصالح عمليات الإنقاذ في أستراليا أيضا. -(رويترز)