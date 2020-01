الحارس رايان يتبرع لضحايا حرائق الغابات في أستراليا

مدن – قدم مات رايان حارس مرمى فريق برايتون أند هوف ألبيون المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم تبرعات بلغت قيمتها 28 ألف دولار أسترالي (19365 دولارا أمريكيا) لمساعدة أستراليا في أعمال الإنقاذ والإغاثة نتيجة حرائق الغابات.

The unity of our nation being demonstrated by everyone. Jumping on board with the @thepfa through the footballers trust in donating $1000 for every goal scored across this weekends @ALeague and @WLeague fixtures. Hoping relief is just around the corner ❤️🇦🇺 pic.twitter.com/tT6iSRZRMq

— Maty Ryan (@MatyRyan) January 4, 2020