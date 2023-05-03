الحارس صالح يعود لدائرة الضوء.. خطاب جديد من الأندية للاتحاد بشأن القيد

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الحارس صالح يعود لدائرة الضوء

عاد حارس المرمى تامر صالح، لدائرة الضوء مجددا، بعد اكتشاف عدد من الأندية حالة ضعف في مركز حراسة المرمى.

أندية منافسة على الألقاب، عادت وطرحت اسم حارس المرمى صالح، من أجل التعاقد معه، بعد أن كشفت المباريات الودية حاجة تلك الأندية لهذا المركز.

وينتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، مزيدا من المفاوضات مع صالح تمهيدا لحسم وجهته.

أندية المحترفين توجه خطابا للاتحاد بشأن الديون

بدأت أندية المحترفين حراكا، لجمع تواقيع الإدارات، تمهيدا لتوجيه خطاب لاتحاد الكرة، يتضمن مطالبة الأندية بالسماح لها بتسديد مستحقات اللاعبين على فترات متباعدة، وبالتالي السماح لها بتسجيل لاعبين جدد رغم عقوبة الحرمان المترتبة عليهم.

وتعاني 7 أندية حاليا من عقوبة منع من التسجيل، بسبب عدم تسديد مستحقات لاعبين ومدربين، ما يفرض عليها ضرورة تسديد تلك المستحقات للسماح لها بقيد اللاعبين، وهو ما يفوق قدرات الأندية المالية.

وبدأت الأندية حراكا فيما بينها، للاتفاق على صيغة الكتاب الذي سيوجه للاتحاد لمطالبته بضرورة السماح لها بتسجيل لاعبين مع ضمانات بتسديد مستحقات اللاعبين على فترات وليس دفعة واحدة، بانتظار رد الاتحاد بهذا الشأن.

المناصرة يدخل في ترشيحات جائزة محمد بن راشد

دخل المعالج جبرين المناصرة، في ترشيحات جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، التي تمنح سنويا لفئات عدة في القطاع الرياضي.

ودخل المناصرة في سباق التنافس على إحدى فئات الجائزة، من خلال إصداره الثالث ممثلا بكتاب “نصائح وقائية للفرق الرياضية”.

وتلقى المناصرة اتصالا من القائمين على الجائزة، ليبلغوه بدخوله ضمن المتنافسين على إحدى فئات الجائزة التي باتت معروفة على مختلف الصعد، وتهدف إلى تحفيز الرياضيين في القطاعات كافة، لما من شأنه تطوير الرياضات على مختلف الصعد فنيا وإداريا وطبيا.

ويعد المناصرة من المعالجين المميزين أصحاب الخبرة، في ظل عمله في أكثر من جهة رياضية من أندية ومنتخبات، إلى جانب إصداراته العلمية التي يضع فيها عصارة خبرته وينقلها للرياضيين.

مغير السرحان ينتظر التحاق السوري دينار

ينتظر نادي مغير السرحان، التحاق المحترف السوري خالد دينار، للانضمام إلى فريق كرة القدم، استعدادا لمشاركته منافسات الموسم الكروي الجديد 2023-2024.

واتفق نادي مغير السرحان مع اللاعب السوري، بانتظار التحاقه قريبا للانخراط في التدريبات والمباريات، تمهيدا للمشاركة في بطولة درع الاتحاد التي تنطلق الخميس المقبل.

وسبق للاعب خالد دينار أن لعب في صفوف فريق الطليعة السوري.

سحاب يختبر لاعبا غانيا

يترقب نادي سحاب التحاق المحترف الغاني مايكل، الذي سيصل قريبا للخضوع للتجربة، قبل حسم التعاقد معه رسميا.

وسبق لمايكل أن لعب في فريق السويس المصري والنهضة السعودي.

وتعد إدارة سحاب من الإدارات الفاعلة والنشطة في سوق الانتقالات، حيث تسعى لتعزيز صفوف فريقها باللاعبين المتميزين، وضمن الإمكانات المادية المتاحة.

كواليس النجوم

• اتحاد الكرة ممثلا بنائب الرئيس مروان جمعة وأمين عام الاتحاد سمر نصار، والأندية ممثلة بنضال الحديد وسليم خير، زاروا التلفزيون قبل أيام عدة، لمناقشة بعض التفاصيل المالية وما يترتب على التلفزيون من مبالغ كبدل رعاية وبث مباريات.

• اللاعب أحمد أبو جادو، الذي لعب مباراتين وديتين مع فريق معان، يتجه للابتعاد عن الفريق، بسبب عدم قناعته بالعقد المالي وقيمته.

• الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أطلق برنامجا لإحياء ذكرى النكبة الذي يتضمن مباراة تجمع المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم مع نظيره الفلسطيني منتصف الشهر الحالي على ملعب الخضر بمدينة بيت لحم.

• توقعات أن تجري منافسات بطولة القدس والكرامة في فلسطين نهاية الشهر الحالي.. الاتحاد الفلسطيني يواصل التحضير لهذه البطولة التي يتوقع أن تشهد مشاركة 4 فرق من الأردن وفلسطين.

• توقعات بإجراء تعديل على مواعيد مباريات بطولة درع الاتحاد المقررة مطلع الشهر المقبل، بسبب مصادفتها مع حفل عقد قران سمو الأمير الحسين ولي العهد.

• مقر نادي اتحاد الرمثا يستضيف اليوم، اجتماعا لرؤساء أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، لبحث العديد من الأمور التي تهم الأندية.

• رئيس النادي الفيصلي نضال الحديد، استضاف في منزله، أول من أمس، أعضاء الإدارة في جلسة ودية هدفت إلى توضيح بعض الأمور، وشرح بعض التفاصيل التي تسببت في لبس ما في بعض القضايا.. الحديد يسعى لرفع درجة الانسجام بين الإدارة التي تحتاج لتعزيز في هذا الجانب.

• مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، يتجه لإبعاد محترف أجنبي في الفريق، بسبب عدم القناعة بمردوده الفني في المباراة الودية الأخيرة التي لعبها الفريق، استعدادا لبطولة الدرع.

• حديث عن عرض قدمه فريق السلط لكرة القدم للاعب الوحدات السابق أحمد الياس.

• استضافت جامعة اليرموك، حفل انطلاق مؤتمر الرياضة في ظل التطورات العالمية- مونديال قطر 2022 نموذجا.. المؤتمر الذي نظمته كلية التربية الرياضية في الجامعة، شهد كلمات ونقاشات لعدد من المختصين، في مقدمتهم رئيس الجامعة، إلى جانب عميد كلية التربية الرياضية ونجم الكرة السابق الدكتور راتب الداود.