الحاسوب الشخصي Huawei Mate Book X يحقّق أهداف العام الجديد

عمان- مع اقتراب العام 2020 من نهايته، وصل أيضًا موسم الأعياد الذي يُحتفل به باسم الحب. نتطلع إلى تحقيق أمنياتنا الأخيرة في هذا العام بحلول الوقت الذي يأتي فيه العام الجديد، مثل شراء الأشياء التي كنا نخطط للحصول عليها، وإنهاء المهام غير المكتملة، ثم وضع خطط وقرارات جديدة للعام 2021 مع عائلتنا وأصدقائنا.

بالحديث عن الهدايا، فإن الحاسوب الشخصي “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” الجديد هو جهاز شامل يساعدك في التغلب على تحديات العمل والدراسة، إلى جانب الاستمتاع بالترفيه، وهو هدية مثالية للمساعدة في جعل قرارات وأهداف السنة الجديدة تتحقق.

كمساعد للعمل، يأتي الحاسوب الشخصي “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” مزودًا بميزة فريدة هي التعاون متعدد الشاشات – Multi-Screen Collaboration التي تتيح لك عرض هاتفك الذكي على شاشته والتحكم في جهازين على شاشة واحدة فقط. من استخدام تطبيقات الهاتف المحمول على شاشة الحاسوب المحمول إلى مشاركة الملفات بين جهازين، واستخدام الحاسوب المحمول للرد على المكالمات الهاتفية، وتحرير ملفات الهاتف المحمول مباشرةً على الحاسوب الشخصي، يمكن تحقيق جميع هذه الوظائف على شاشة “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei”.

ماذا عن العمل الإضافي؟ يمكن أن يساعدك الحاسوب الشخصي “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” في ذلك أيضًا. مع تحديث EMUI 11، تتيح لك ميزة التعاون متعدد الشاشات – Multi-Screen Collaboration فتح ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات للهاتف المحمول على شاشة الحاسوب المحمول في وقت واحد، دون الحاجة إلى إنهاء أحدهما لتشغيل المهام المختلفة. على سبيل المثال، يمكنك فتح تطبيق مراسلة على الجانب الأيسر من الشاشة للتواصل مع الزملاء، أثناء استخدام Word أو Excel لتحرير الملفات والمخططات في المنتصف، والبحث عن المعلومات والمواد في النافذة اليمنى – للاستمتاع بكفاءة أكبر مع تجربة تعدد المهام.

يمكن استخدام ميزة التعاون متعدد الشاشات – Multi-Screen Collaboration كأداة ترفيه عائلية للتواصل مع عائلتك. هل سبق لك أن وعدت شخصًا ما أنك ستشاهد فيلمًا معًا ولكنك لم تفعل ذلك أبدًا؟ مع الحاسوب الشخصي “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei”، يمكنك القيام بذلك على الفور!

بفضل ميزة التعاون متعدد الشاشات – Multi-Screen Collaboration، يمكنك مشاهدة الأفلام من الهواتف الذكية على شاشة أكبر مع “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei”. إلى جانب مكبرات الصوت الرباعية ذات الإيقاع الجهير والنقاء ثلاثي الأبعاد، وشاشة العرض الكاملة اللانهائية – Infinite FullView Display بدقة 3K، يمكنك الانغماس في كل فيلم تشاهده.

الاستمتاع البصري هو مجرد جزء واحد من تجربة المشاهدة الغامرة. قوة أخرى لجهاز “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” هي الأداء الصوتي المُرضي لأذنيك. على عكس أجهزة الحاسوب المحمولة التقليدية خفيفة الوزن، يتميز حاسوب “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” بتصميم السماعات المخفية أسفل لوحة المفاتيح، والتي يمكنها إنشاء تأثيرات صوتية ثلاثية الأبعاد. يمكنك أن تشعر بالأصوات قادمة من 360 درجة، وتغمر نفسك في الفيلم كما لو كنت فيه. بصفته مشغل أفلام رائعًا يجمع بين جودة الصورة العالية والأداء الصوتي، فإن الحاسوب الشخصي “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” هو رفيقك المثالي لقضاء وقت ممتع مع أصدقائك أو عائلتك.