الحافظ يحصل على منحة الطالب العزايزة في “الحسين التقنية”

عمان- الغد- عقدت جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، اليوم الأحد، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن منحة الطالب المرحوم محمد وصفي العزايزة التي جاءت بتوجيه من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في شهر تموز الماضي.

وكان ولي العهد زار عائلة طالب الثانوية العامة المرحوم محمد وصفي العزايزة الذي حصل على معدل 4ر98 بالفرع العلمي وتوفي قبل أسبوع من نتائج الثانويّة العامّة إثر حادث دهس شمال المملكة، حيث أطلق سموّه في حينها بعثة دراسية في جامعة الحسين التقنية باسم العزايزة.

من جهته رحّب رئيس الجامعة الدكتور لبيب الخضرا في بداية المؤتمر بالحضور الذي ضم الدكتورة تمام منكو المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد، ووصفي العزايزة والد الطالب العزايزة، ومجموعة من الأكاديميين والإداريين في الجامعة، وممثلين عن وسائل الإعلام المختلفة.

وأكد الخضرا متابعة الجامعة الدائمة لتوجيهات ومبادرات سمو ولي العهد، مشيرا الى أن المنحة خصصت للطالب المتقدم بأعلى معدل للجامعة للعام 2019 إلى 2020، وهي منحة كاملة ومستمرة خلال السنوات القادمة لدرجة البكالوريوس.

وأعلن الخضرا خلال المؤتمر، أن الطالب محمد هشام الحافظ، تقدّم بأعلى معدل للمنحة بمعدّل 98 بالمئة، وبناء على ذلك تم اختياره من اللجنة المختصة بالمنحة، موضحاً أن الجامعة تواصلت مع الطالب وأبلغته رسمياً بحصوله على المنحة، وكشف الطالب الحاصل على المنحة أنه سيختار تخصص الهندسة الميكانيكية.

وسلم الخضرا، درع الجامعة المخصص للمنحة لوالد الطالب المرحوم محمد العزايزة، مؤكداً له أن المنحة ستمثل الاستمرارية لمسيرة الطالب التعليمية.

يشار إلى أن جامعة الحسين التقنية تأسست من مؤسسة ولي العهد لخدمة الشباب الأردني.

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