“الحافلة الأخيرة”.. فيلم أسكتلندي يحمل أبعادا إنسانية

عمان -الغد- تعرض لجنة السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان، اليوم، الفيلم الأسكتلندي “الحافلة الأخيرة” للمخرج جيليس ماكينون، وذلك في مقر المؤسسة بجبل عمان، إضافة الى مكتبتي الاشرفية والزرقاء في ذات الوقت، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

وفيلم” الحافلة الأخيرة” هو آخر أفلام المخرج والكاتب والرسام الأسكتلندي جيليس ماكينون، وينتمي إلى نوع أفلام الطريق ويروي حكاية بسيطة جدا لكنه يحمّلها أبعادا إنسانية عميقة يمكن قراءتها على أكثر من مستوى.

ويستند الفيلم إلى حكاية زوجين شابين من جيل أوائل خمسينيات القرن العشرين، جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية، تزوجا بعد حب وعاشا في مدينة في أقصى جنوب شرق إنجلترا، وبعد ثلاث سنوات أصرت الزوجة على هجر المدينة، لسبب لا يتضح إلا في أواخر الفيلم. ويستجيب الزوج وينتقلان إلى منزل في أقصى شمال شرق اسكتلندا، حيث تنشغل الزوجة بالعناية بحديقة المنزل بمساعدة زوجها، لكن الأمور لا تستمر طويلا على هذا الحال، فبعد سنوات طويلة من عمرهما قضياها في العيش المشترك المليء بالحب والدفء، يكتشف الزوج، وقد أصبح هرما، أن زوجته مصابة بالسرطان وان أيامها الباقية معدودة، وهنا توصي الزوجة زوجها بدفن رماد جثتها في المدينة التي تعارفا وتزوجا فيها.

لكن الحكاية الأساسية ليست هنا: وهكذا بعد وفاتها يحمل العجوز رماد زوجته في حقيبة ويتجه لتلك المدينة في أقصى الجنوب مستقلاً عدة حافلات عمومية على التوالي، وفي الطريق سنتعرف على البعد الآخر للفيلم.

بالإضافة لهذا الإخلاص والود للفقيدة، يتحمل العجوز كل مشاق السفر لكنه يتصرف على طبيعته، حيث يصادف في كل حافلة أنماطاً مختلفة من البشر، السيئ والطيب وتحصل معه مغامرات تشكل المعنى الحقيقي من وراء الفيلم، فبعد سنوات الحرب لم تعد اسكتلندا التي تربى فيها كما كانت وكما تعود عليها العجوز.

أخيرا، يصل الى المدينة التي يقصدها والتي عرف زوجته بها، ويتم هنا معرفة سبب إصرار الزوجة على تركها والرحيل، إذ فقد الزوجان في بداية حياتهما الزوجية طفلة توفيت في سنتها الأولى ودفنت هناك، كما يضعنا المخرج هنا أمام أبوين لهما وجه إنساني، إخلاص الزوج العجوز لوصية زوجته وتحمله كل المشاق للقيام بها والوجه الآخر حب المتوفاة لمدينة عاشت فيها صغيرة وكبرت وتزوجت هناك، وأيضاً دفنت ابنتها فيها.

والجدير بالذكر أن لجنة السينما في شومان بدأت بإقامة عروض الأفلام السينمائية في مكتبتي عبد الحميد شومان في الأشرفية والزرقاء وذلك بمعدل فيلم واحد شهريا، بهدف التنويع في تقديم الخدمة والمنتج الثقافي لأبناء المجتمع المحلي، انطلاقا من إيمانها بأن السينما إحدى الوسائل التي تسلط الضوء على قضايا المجتمع.