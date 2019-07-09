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الحافي مقيما في دوري الأبطال وعرفه حكما في غرب آسيا

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المحاضر إسماعيل الحافي، مقيماً لحكام مباراة الاتحاد السعودي وزوبهان الايراني.

ويقام اللقاء يوم 5 آب (أغسطس) المقبل ، على استاد آل مكتوم بنادي النصر الاماراتي، لحساب ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

من ناحية اخرى، اختارت دائرة الحكام في اتحاد الكرة الحكم الدولي محمد عرفة للمشاركة بادارة مباريات بطولة غرب آسيا للرجال التي تنطلق اواخر الشهر الجاري في اربيل وكربلاء بمشاركة 9 منتخبات: الأردن، الكويت، البحرين، السعودية، اليمن، سورية، فلسطين ولبنان والعراق “مستضيف البطولة”.

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