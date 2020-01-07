الحافي مقيما لـحكام المباراة الافتتاحية في النهائيات الآسيوية تحت 23

عمان – الغد – اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المحاضر الدولي والآسيوي اسماعيل الحافي، مقيماً لـ حكام المباراة الافتتاحية للنهائيات الآسيوية تحت 23، والتي تجمع منتخبي تايلاند والبحرين يوم غدٍ الاربعاء .

وسيكون الحافي مقيماً لطاقم الحكام الياباني، الذي اختاره “الآسيوي” لادارة المباراة، في افتتاح مباريات النهائيات القارية التي تقام في تايلاند وتستمر حتى 26 الحالي والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو.

وتشهد “النهائيات” اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث سينحصر تطبيقها على أربع حالات في المباريات، احتساب أو عدم احتساب الهدف، ركلات الجزاء، البطاقات الحمراء، والخطأ في تحديد هوية اللاعب.

يذكر ان النهائيات تشهد مشاركة المنتخب الوطني الاولمبي، الذي سيكون حاضراً بالمجموعة الرابعة حيث يفتتح مشواره بالبطولة بمواجهة كوريا الشمالية 10 الحالي، ثم يلاقي فيتنام 13 من ذات الشهر ، وينهي دور المجموعات أمام الإمارات 16 من الشهر ذاته.