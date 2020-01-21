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الحافي ومخادمة حاضران في قبل نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المحاضر الدولي والآسيوي اسماعيل الحافي، مقيماً لحكام مباراة منتخبي السعودية واوزبكستان في قبل نهائي كأس آسيا تحت 23 المقامة في تايلاند.

وسيشرف الحافي على حكام اللقاء التي سيقام يوم غد الاربعاء ، على ستاد راجامانغالا، والتي سيديرها طاقم حكام ياباني مكون من : ريوجي ساتو للساحة، والمساعدين جون ميهارا، وهيروشي ياماتوتشي، والحكم الرابع هيرونوكي كيمورا، وحكمي الفيديو جومبي ايدا والصيني ماننيغ.

الى ذلك، اختار الاسيوي الدولي ادهم مخادمة حكما رابعاً لمباراة استراليا وكوريا الجنوبية في قبل النهائي، والتي ستقام يوم غد الاربعاء ، ويتولى ادارتها طاقم حكام من البحرين : نواف شكرالله، محمد جعفر، عبدالله الرويمي.

يذكر ان المنتخب الاولمبي ودع النهائيات الآسيوية بخسارته امام كوريا الجنوبية 1-2 بالدور ربع النهائي.

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