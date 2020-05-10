الحافي يُحاضر بـ 30 حكما مالديفيا حول المادة “11”

خالد الخطاطبة

عمان – ألقى المحاضر الدولي والآسيوي لكرة القدم إسماعيل الحافي يوم أمس السبت، محاضرة بـ30 حكما مالديفيا، حول المادة 11 من القانون والتي تعنى بأوضاع التسلل مع شرح تفصيلي حول هذه المادة.

وجاءت هذه المحاضرة بناء على طلب من الاتحاد المالديفي لكرة القدم، الذي خاطب المحاضر الأردني الحافي، الذي أعلن موافقته على القاء هذه المحاضرة التي جاءت عبر تطبيق “زووم”.

وشارك في هذه المحاضرة 30 حكما مالديفيا موزعين ما بين حكم رئيسي (ساحة) وحكم مساعد، تفاعلوا مع هذه المحاضرة التي تخطت الوقت المحدد، بعد نقاش مستفيض حول العديد من الحالات التي كانت معزز بلقطات حية من مباريات، إلى جانب التفاصيل النظرية، ما أضفى على المحاضرة طابع التشويق والمتعة.

وحرص الحافي خلال المحاضرة ايضا على شرح التعديلات التي ادخلها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” على قوانين اللعبة في الفترة الأخيرة،والتي يبدأ تطبيقها اعتبارا من مطلع شهر حزيران “يونيو” المقبل.

وفور انتهاء المحاضرة، ارسل مدير دائرة الحكام في الاتحاد المالديفي لكرة القدم محمد أميز، رسالة شكر باسم الاتحاد للمحاضر الدولي والآسيوي على ما قدمه في هذه المحاضرة التي وصفها بالمفيدة والثرية بالمعلومات والممتعة.

وأكد الاتحاد المالديفي عن رغبته بتكرار مثل هذه المحاضرات في المستقبل القريب، للحصول على مزيد من المعلومات خاصة في هذه الفترة التي تشهد توقفا للمنافساست والتدريبات والمحاضرات المباشرة، بسبب جائحة كورونا.

إلى ذلك شهد أول من أمس الجمعة، اجتماعا عبر تطبيق “زووم” لحكام دوري المحترفين الأردني، في محاضرة عصف ذهني، هدفت إلى التواصل مع الحكام لمناقشة التعديلات الجديدة، ومناقشة العديد من الحالات التحكيمية، بهدف الابقاء على الجاهزية النظرية للحكام.

وشهدت المحاضرة التي اشرف عليها المحاضران الدوليان والآسيويان عوني حسونة وإسماعيل الحافي، تفاعلا كبير من جميع حكام المحترفين الذين حرصوا على حضور هذا الاجتماع عن بعد، لتنشيط معلوماتهم، خاصة في ظل الاجواء الحالية التي تشهد توقفا محليا وخارجيا للانشطة بسبب جائحة كورونا.

كما شهدت المحاضرة ايضا انضمام خبير التحكيم الدنماركي لارسن، الذي يعمل مستشارا تحكيميا في اتحاد كرة القدم، حيث شارك لارسن في الحوار والنقاش، بهدف اثراء الاجتماع، املا في فائدة مزدوجة تعود بالفائدة والنفع على الحكم الاردني.

الحكام وخلال الاجتماع الذي خصص للجوانب النظرية، أكدوا على مواصلتهم للتدريبات العملية الفردية و المنزلية، مع المشاركة في تدريبات خارجية من خلال ممارسة الركض والهرولة وبشكل فردي في الشارع، للحفاظ ولو بشكل نسبي على الجاهزية البدنية على أمل عودة التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة التي تسبق العودة للمنافسات الرسمية.

يشار إلى أن الحكم الاردني يتمتع بسمعة طيبة في الخارج، بدليل الاستعانة بعدد كبير منهم لادارة مباريات عربية وآسيوية ودولية، علما أن الحكم الدولي أدهم مخادمة، يعتبر من الحكام المرشحين للمشاركة في إدارة مباريات مونديال قطر 2022.

khaledkhatatbeh@alghad.jo