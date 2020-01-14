الحباشنة: الحكومة “ساقطة شعبيا” وأنا أول الحاجبين

محمود الطراونة

عمان – شن النائب صداح الحباشنة هجوما كاسحا على حكومة الدكتور عمر الرزاز معتبرا انها “ساقطة شعبيا” وهاتفا عبر المنبر في البرلمان بقوله “تسقط حكومة الرزاز “.

وأعلن النائب الحباشنة خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة اليوم الثلاثاء عن رفضه الموافقة على الموازنة وهو اول الحاجبين عن الموازنة بين أعضاء المجلس.

واتهم الحباشنة الحكومة بالتدليس والغموض في ملفات الغاز والطاقة ومكافحة الفساد والتعليم حيث وجه اتهامات قاسية لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

وقال الحباشنة : ان “الحكومة تمارس التدليس والغموض في خط الفقر وملفات الطاقة واتفاقية الغاز المسروق وعبثت بالمناهج ومارست الواسطة والصداقة في التعيينات ابتداء من تشكيل الحكومة”.

وأشار إلى أن خطابات النواب في الموازنة لا تستهوي الشعب والحكومة تضرب بهمومهم ومشاكلهم عرض الحائط.”

وتابع “المضحك المبكي أن تقوم الحكومة بزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين 10 دنانير”.

ووصف الحباشنة وزارة الشؤون السياسية بوزارة “الفتنة” لأنها تقوم بتحجيم الأحزاب وتأليبها على بعضها ، والاعتقالات والكولسات ضد النواب الذين يعارضون الحكومة وتؤلب النواب ضد بعضهم البعض.