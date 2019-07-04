الحباشنة: لست مع جمع سلاح الأردنيين

عامر خطاطبة

عجلون- أكد وزير الداخلية الأسبق المهندس سمير الحباشنة أنه ليس مع جمع السلاح من المواطنين، وإنما الحل الأفضل هو بضبط وتنظيم السلاح، داعيا إلى إعادة النظر بالتوجه إلى جمع السلاح المرخص.

وقال في كلمته خلال رعايته، الخميس، مؤتمر “دور العادات والتقاليد العشائرية في حل النزاعات وحفظ السلم المجتمعي”والذي نظمه ملتقى الشفا الثقافي في محافظة عجلون، وضمن فعاليات كفرنجة مدينة الثقافة، بمشاركة عدد من شيوخ ووجهاء العشائر، إن سلاح المواطنين كان دائما في خدمة الوطن والدولة والنظام، لافتا لحادثة الكرك الإرهابية التي حمل فيها السكان سلاحهم لمواجهة الإرهابيين.