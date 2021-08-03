الحباشنة: يجب دعم الأحزاب للوصول لحكومات برلمانية

عمان- الغد- قال نائب رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المهندس سمير الحباشنة ان الاحزاب الوطنية تشكل ركنا مهما في البناء الديمقراطي للدول وتشكيل الحكومات البرلمانية .

وأضاف الحباشنة في ندوة حوارية نظمها ملتقى الفعاليات الشعبية في مدينة الكرك أمس الاثنين أن اللجنة تواصل عملها لتتوافق على مشاريع القوانين المقترحة للوصول الى صيغة تحقق منظومة الاصلاح السياسي المنتظر وفق وفق الرسالة الملكية، من حيث إعداد قانون أحزاب واخر للانتخاب وتوصيات بقانون للبلديات واللامركزية.

وأشار الى ان اللجان لا تزال تعمل ولم تتوصل حتى الان الى صيغة نهائية لاي قانون، كما انها تستمع لكافة وجهات النظر للوصل الى صيغة توافقة تحقق الرؤية الملكية.

وبين الحباشنة ان هناك عدة مقترحات لقانون الانتحاب حول التمثيل الحزبي سواء بقائمة مغلقة وعلى صعيد الدوائر المحلية لغايات تقوية الاحزاب والوصول الى حكومات برلمانية تسهم الاحزاب في تشكيلها.