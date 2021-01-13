الحباشنة يلتقي أبو الغيط في القاهرة

عمان- الغد- التقى منسق مجموعة السلام العربي وزير الداخليه الاردني الاسبق المهندس سمير الحباشنة،في القاهرة اليوم “أمين عام جامعة الدول العربية”، احمد ابوالغيط، حيث نقل الحباشنة تحيات أعضاء مجموعة السلام العربي وتمنياتهم أن تقوم الجامعة العربية في ضؤ أجواء المصالحة العربية التي تمت بعد قمة العلا في المملكة العربية السعودية الشقيقة باستكمالِ تلك المصالحات والسعي إلى انتهاء الخلافات العربية مما يدفع الأمور قدماً نحو مصالحاتٍ بين الأطراف المتصارعة و هي فلسطين واليمن وسوريا وليبيا وكذلك السعي إلى توحيدِ المواقف العربية تجاه التحديات التي تحيط بالعرب والاستهداف لأراضيهم ومياههم وثرواتهم وسعي قوى اقليمية ودولية للمسِ بسيادة الأقطار العربية. بدورهِ أشاد السيد أبو الغيط بالدور المميز الذي تقوم به مجموعةُ السلام العربي وسعيها لإحلالِ السلام في ربوع الوطن العربي.

وتم الاتفاق أن تقوم مجموعة السلام العربي بتوجيهِ رسالةٍ إلى جامعة الدول العربية تتضمنُ مقترحاتٍ محددة حول القضايا العربية الملحة وكيفية التعامل معها. وكذلك تعزيزُ الدور الذي تقومُ به الجامعة باعتبارها بيتُ العرب وإداتهم لتحقيق مصالح العرب ومواجهتهم للتحديات.

كما اجتمع المهندس الحباشنة مع د. سعيد ابو علي الأمين العام المساعد وتم الحديث حول الوضع العربي وبالذات الوضع الفلسطيني والمصالحة المنتظرة.