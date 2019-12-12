الحبة السوداء مفيدة.. لكن هل بخورها سام

الغد– تتميز الحبة السوداء بخصائص طبية مفيدة تدعمها دراسات علمية، ولكن ماذا عن حرقها واستعمالها كبخور؟ هل هو إجراء آمن أم يحولها لسم خطير؟

وتعرف الحبة السوداء (Nigella sativa ) أيضا باسم حبة البركة، والقزحة، والكمون الأسود، وكشفت العديد من الأبحاث الطبية عن طيف واسع من الإمكانات الدوائية لها. كما تستخدم في تحضير الأطعمة، فمثلا تضاف كمنكه إلى الخبز والمخللات.

وموطنها الأصلي جنوب أوروبا وشمال أفريقيا وجنوب غرب آسيا، وتزرع في العديد من البلدان مثل منطقة الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وجنوب أوروبا والهند وباكستان وسوريا وتركيا والسعودية، كما جاء في تقرير للجزيرة نت.

تحتوي الحبة السوداء على بروتين بنسبة (26.7%) ودهون (28.5%) وكربوهيدرات (24.9%) وألياف غذائية (8.4%). وكذلك على كمية جيدة من الفيتامينات والمعادن المختلفة مثل النحاس Cu والفوسفور والزنك والحديد، والكاروتين الذي يتم تحويله في الجسم إلى فيتامين إي A.

كما تحتوي الحبة السوداء على زيت دهني غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة، وبصفة رئيسية حمض اللينوليك (50-60%) وحمض الأوليك (20%) وحمض الإيكودادينويك (3%) وحمض ثنائي الهومولينيك (10%).

ووفقا للدراسات الطبية فإن للحبة السوداء الخصائص الطبية التالية، مع التأكيد أن هذه المعلومات ليست بديلا عن استشارة الطبيب، ويمنع استخدامها كبديل عن أي علاج طبي، ويجب دائما استشارة الطبيب.

الخصائص الطبية

1- نشاط مضاد للجراثيم.

2- نشاط مضاد للفطريات.