الحبسي: نجاح قطر في تنظيم المونديال ليس “مفاجأة”

الدوحة – اعتبر علي الحبسي، حارس مرمى منتخب عمان السابق لكرة القدم، وسفير برنامج إرث قطر، التابع للجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022)، أن نجاح قطر في التنظيم بشكل رائع للحدث العالمي ليس مفاجأة على الإطلاق.

وقال الحبسي في تصريحات لوسائل الإعلام في بالمركز الإعلامي للبطولة: “شخصيا غير متفاجئ مما تقدمه قطر في هذه النسخة من المونديال، لأنها بالفعل استعدت بشكل جيد جدا لكأس العالم ووضعت خطة كاملة ومحكمة واهتمت بكل التفاصيل حتى تسير الأمور على ما يرام وبالشكل المأمول الذي يرضي طموحات الجميع”.

وأضاف “جئنا إلى هنا في كأس العرب وشاهدنا بروفة مصغرة لكأس العالم، وشهدت نجاحا كبيرا على المستويين الجماهيري والتنظيمي، وعندما وصلنا الدوحة قبل البطولة لمسنا الإبداع الذي قدمته قطر، كما أن حفل الافتتاح كان مبهرا، والحضور العربي الكبير أسعدني جدا، سواء على المشاركة أو التنظيم وحتى المستوى الإعلامي، والتنظيم خرج في النهاية على مستوى عال جدا”.

وتابع “هناك رضا تام من الجميع سواء إعلام عربي أو أوروبي وجماهير من كافة القارات، والكل يؤكد أن قطر أظهرت صورة جميلة، وقدمت واحدة من أفضل نسخ كأس العالم عبر التاريخ، حتى الآن”.

وشدد الحبسي “الكل شاهد مستوى عال من التنظيم على صعيد الجماهير أو المستوى الإعلامي، كما أن الأداء الفني من المنتخبات قوي، لأن الأجواء هنا مثالية للعب كرة القدم، والجميع مستمتع بالتواجد في المونديال، الذي يعد أفضل نسخ كأس العالم عبر التاريخ، بشهادة حتى وسائل الإعلام الغربية والعربية والعديد من نجوم كرة القدم حول العالم”.

وأوضح الحبسي “مونديال قطر مختلف وأكثر متعة، وراحة في متابعة المباريات والاستمتاع بها وبالمستوى الفني من اللاعبين، وكذلك على صعيد الجمهور لديهم حرية الوقت في التنقل بين الملاعب، أو بين مناطق المشجعين لمتابعة كافة المباريات من موقع الحدث، وهذا أمر أعتقد أنه يحدث لأول مرة في كأس العالم”.

وبسؤاله عن أفضل حارس في البطولة قال “أعتقد أن الحراس العرب يستحقون الإشادة، لأنهم قدموا مستوى رائعا في البطولة، فمحمد العويس حارس مرمى المنتخب السعودي أظهر شخصية كبيرة في اللقاءات الماضية، ونجح في قيادة منتخب بلاده لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز على الأرجنتين في المباراة الافتتاحية”.

وأضاف “أيضا حارسا المنتخب المغربي كانا على أعلى مستوى، ياسين بونو قدم مباراة قوية أمام المنتخب الكرواتي وتحدث عنه لوكا مودريتش بشكل ممتاز عقب نهاية اللقاء، وأمام بلجيكا شارك منير المحمدي بدلا من بونو لدواع صحية، وكان على العهد أيضا ورجح كفة منتخب بلاده، أمام هجوم قوي يقوده كيفن دي بروين وإيدين هازارد ومعهما روميلو لوكاكو عندما شارك كبديل، لذلك يستحقان كل الإشادة والتقدير”.

وأكد الحارس العماني “تواجد الجمهور العربي في البطولة بكثافة ساعد المنتخبات العربية مثل المغرب والسعودية في الظهور بشكل جيد ومميز، هناك دعم عربي كبير للبطولة وللمنتخبات العربية المشاركة في المونديال. الحضور العربي زاد من فرص المنتخبات العربية في البطولة، وأتمنى استمرار الدعم في البطولة حتى النهاية”.

وأنهى الحبسي حديثه قائلا: “فيما يتعلق بتوقعاتي للمنتخبات المرشحة للفوز باللقب، أرى أن فرنسا وانجلترا وإسبانيا فرضت شخصيتها في المونديال، وهم مرشحون لبطولة كأس العالم، ولكن دائما الأدوار الاقصائية تتطلب سمات خاصة مثل الإعداد والتركيز”. -(د ب أ)