الحبس 12 عاماً لمتهم خطط لاغتيال مدير المخابرات العامة

موفق كمال

عمان- قضت محكمة أمن الدولة اليوم الاثنين، بحبس متهم بالاشغال الشاقة 12 عاما، خطط لتنفيذ عملية إرهابية ضد مدير المخابرات العامة بعد أن عاين منزله في منطقة دابوق لأكثر من مرة تمهيداً لتنفيذ عملية عسكرية ضده، كما أنه عاين منزل احد ضباط المخابرات في مدينة السلط.

وكان المتهم قد عقد العزم على تنفيذ عملياته الإرهابية بعد أن كلفه تنظيم داعش الإرهابي تنفيذ عمليات إرهابية على الساحة الاردنية نصرة للتنظيم الارهابي .

وأدانت المحكمة المتهم بتهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والحكم عليه بالاشغال الشاقة مدة 12 عاماً.

والمتهم المرتبط بتنظيم داعش الارهابي،، حيث تعرف على عدد من عناصر التنظيم عبر برنامج التلغرام، حيث تلقى المتهم عرضا من احد عناصر التنظيم بالالتحاق بداعش الارهابي، لكن نتيجة لصعوبة السفر الى العراق لم يتمكن المتهم من الالتحاق بالتنظيم .

وبحسب قرار محكمة أمن الدولة فإن المتهم تلقى بعد ذلك عرضاً لتنفيذ عمل عسكري على الساحة الأردنية نصرة للتنظيم الإرهابي، حيث أبدى المتهم استعداده بتنفيذ عمل عسكري .

وتمهيداً لذلك فقد تم ايصاله لاحد عناصر تنظيم داعش ويدعي(كاكا) والذي لم يكشف التحقيق عن هويته، حيث أبدى كاكا استعداده تزويد المتهم بالتمويل المالي اللازم لتنفيذ الأعمال العسكرية على الساحة الأردنية.

وكان المتهم قد ابلغ التنظيم بمعاينته لمنزل مدير المخابرات العامة ولمنزل احد الضباط في مدينة السلط، كما زود التنظيم المتهم بفيديوهات توضح وتبين طريقة تحضير المتفجرات تمهيدا لتنفيذها ضد الاهداف المتفق عليها.