الحبس 4 أشهر لمشتكى عليه بحمل سلاح ناري (بمب أكشن)

جرش – أصدرت محكمة صلح جزاء جرش حكما يقضي بحبس شخص مشتكى عليه كان يحمل سلاحا ناريا دون ترخيص مدة 4 أشهر والرسوم.

فأثتاء قيام منظمي الضبط بالوظيفة الرسمية، تم ضبط سلاح ناري نوع (بمب أكشن) مع المشتكى عليه، وأحيل إثر ذلك للمحكمة واعترف بارتكابه للجرم المسند إليه.

وقررت المحكمة، بنتيجة المحاكمة، وبعد ثبوت الجرم بحق المشتكى عليه، إدانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص والحكم عليه بالحبس مدة 4 أشهر والرسوم ومصادرة السلاح الناري.

وصدر الحكم بحق المشتكى عليه وجاهيا، وأن الحكم بحقه قابلا للاستئناف.-(بترا)