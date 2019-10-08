الحبس 6 أشهر لشخص أطلق عيارات نارية دون داع

عمان – أصدرت محكمة صلح جزاء الزرقاء، حكما يقضي بالحبس 6 أشهر، والرسوم ومصادرة السلاح الناري الذي كان بحوزة شخص مُشتكى عليه بإطلاق عيارات نارية دون داع.

وتتلخص وقائع القضية، بقيام المُشتكى عليه بطلب مبلغ مالي من أحد الأشخاص غصبا؛ ونتيجة لعدم استجابة الأخير لهذا الأمر، قام المُشتكى عليه بإطلاق عيارات نارية كانت بحوزته من نوع (بمباكشن) باتجاه محل المُشتكي بهدف التهديد.

وأسندت المحكمة للمُشتكى عليه عدة جرائم، من بينها جرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بحدود المواد (11 و 4 و 3) من قانون الأسلحة والذخائر، وجرم إطلاق عيارات نارية بدون داع بحدود المادة (330/ 1) مكرر من قانون العقوبات.

وبنتيجة المحاكمة، تبيّن للمحكمة ارتكاب المُشتكى عليه للجرائم المُسندة إليه وقررت المحكمة إدانته والحكم عليه بالحبس مدة 6 أشهر والرسوم، ومصادرة السلاح الناري.(بترا)