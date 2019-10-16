الحبس 6 أشهر لشخص هدد زوجته وعائلتها بسلاح ناري

عمان- أصدرت محكمة صلح جزاء الرصيفة حكما بالحبس 6 أشهر على شخص مُشتكى عليه، بتهديد زوجته وعائلتها بسلاح ناري نوع “بمب أكشن” نتيجة خلافات حول حضانة الأبناء.

وتتلخص وقائع القضية، بقيام أحد الأشخاص نتيجة وقوع خلافات أسرية بينه وبين زوجته وعائلتها حول حضانة الأبناء، بتهديدهم من خلال توجيه سلاح ناري نوع “بمب أكشن ” تجاههم.

وأسندت المحكمة للمُشتكى عليه، جرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وجرم التهديد بواسطة سلاح ناري.

وبنتيجة المحاكمة، ثبت للمحكمة ارتكاب المُشتكى عليه للجرائم المُسندة إليه؛ حيث دانت المحكمة المُشتكى عليه بجرم حمل وحيازة سلاح ناري، وقررت حبسه مدة 6 أشهر والرسوم.

كما دانته بجرم التهديد بواسطة سلاح ناري، وقررت حبسه مدة 6 أشهر والرسوم؛ وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ احدى العقوبتين بحقه، وهي الحبس مدة 6 أشهر والرسوم ومصادرة السلاح الناري.

يُذكر أن الحكم صدر بحق المُشتكى عليه بمثابة الوجاهي، وأن الحكم بحقه قابل للاستئناف.-(بترا)