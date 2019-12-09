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الحبس 8 سنوات لمتهم بالتخطيط لمهاجمة السفارة الإسرائيلية في عمان

منذ 25 دقيقة
محكمة أمن الدولة- (أرشيفية)
محكمة أمن الدولة- (أرشيفية)

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موفق كمال

عمان – قضت محكمة أمن الدولةبحبس متهم “خطط لتنفيذ اعتداء مسلح على السفارة الإسرائيلية في عمان، بواسطة سلاح ناري، بعد أن حصل على فتوى من رجال دين بجواز تلك العملية”، بالسجن 8 سنوات.

وأدانت المحمكة، في جلسة عقدتها صباح اليوم، المتهم بتهم تشمل التهديد بالقيام بأعمال إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم.

وحسب لائحة الاتهام، خطط المتهم لشراء سلاح ناري لغايات إطلاق عيارات نارية ضد السفارة الإسرائيلية في عمان والعاملين فيها، وذلك لقتل أكبر عدد من الإسرائيليين.

وأثناء محاولة المتهم شراء سلاح لتنفيذ تهديده تم إلقاء القبض عليه، في شهر تموز 2018.

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