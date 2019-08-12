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الحجاج الأردنيون يبدأون بالعودة اعتباراً من مساء الثلاثاء

منذ 10 دقائق

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مكة المكرمة – تغادر قوافل الحجاج الأردنيين العائدة برا إلى الديار المقدسة مساء يوم غد الثلاثاء، متوجهين إلى أرض الوطن.

وقال أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثة الحج الإدارية المهندس عبدالله العبادي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن قوافل الحجاج الأردنيين، ستغادر الديار المقدسة من بعد صلاة عشاء يوم غد الثلاثاء، بعد قيامهم بطواف الوداع.

من جهته قال مدير إدارة التعليم والثقافة في الوزارة، الدكتور رشاد زيد الكيلاني، ان البعثة الإرشادية الأردنية المرافقة للحج أجازت لمعظم حجاجها القيام برمي الجمرات بمنى بعد فجر غد الثلاثاء، والأصل فيه بعد الزوال/ بعد الظهر، لكن ذلك قد يؤخرهم لمنتصف الليل دون تمكنهم من طواف الوداع الأمر الذي سيلقي على عاتقهم مشقة كبيرة. وأضاف ان الوزارة قامت بجهود كبيرة في إطار التعامل مع الأخوة المرشدين من ناحية والتعامل مع الحجاج بالفنادق والعمارات بشكل مباشر، مشيرا الى ان هناك كادر توعية وإرشاد خصصته الوزارة إضافة لفريق المرشدين قام بتوجيه الحجاج وإرشادهم وتعليمهم مناسك الحج.

وقال ان الوزارة اعتمدت فقه التيسير للتسهيل على الحجاج، وهو الفقه الذي أصبح معتمدا في معظم الدول الإسلامية تسهيلا عليهم وتفويتا للتعب والمشقة التي قد يواجهونها، مشيرا إلى ان ثمة العديد من الأسئلة توجّه بها الحجاج بعد تفويجهم إلى مزدلفة من عرفات، والكثير منها تحتاج إلى فتوى، فأفتيناهم بما ينبغي من الناحية الشرعية، وتعاملنا مع كل حالة فردية على حدة عند إصدار الفتاوى، حرصا منا على ان يكون الحج صحيحا، واستشعارا بالمسؤولية والأمانة تجاه حجاج بيت الحرام.

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