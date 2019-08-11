الحجاج يرمون الجمرات و “السلفي” الأردني حاضرا

احمد الرواشدة

مكة المكرمة – أنهى ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام اليوم الاول من أداء شعيرة رمي الجمرات على أن يقوموا خلال بقية أيام التشريق برمي الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة الثالثة التي تعرف بالجمرة الكبرى.

ولعل اللافت خلال اداء هذه الشعيرة هو تصوير السلفي للحجاج خاصة الاردنيين وتوثيق مراحل رمي الجمرات بهواتفهم النقالة وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى برمي الجمرات الثلاث بعد أداء صلاة الفجر، وشرع الحجيج في رمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات.

وتدفق نحو 2.5 مليون جاج الى منطقة منى والتي يقضون فيها الحجيج أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، ويمكن للمتعجل اختصارها إلى يوم واحد أو اثنين، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج.



وعجت مواقع التواصل الاجتماعي خاصة للحجاج الاردنيين صورا لهم وهم يرمون

الجمرات خاصة صور السلفي مبتسمون والفرحة بادية على وجوههم بأداء هذه الشعيرة.

وكان الحجيج الذين يتجاوز عددهم المليونين رموا جمرات العقبة الثلاث، في أول أيام عيد الأضحى، الثلاثاء، في مشعر منى، كما نحروا الهدي، وذلك عقب نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة، بعدما قضوا فيها ليلتهم.

ويقول الحاج الزميل الصحفي معتز ابو عنزة انه قضى ليلته امس في مشعر مزدلفة التي حقق فيها المبيت ثم توجه الى الحرم المكي وقام باداء طواف الايفاضة لحين ذبح الهدي وحلق الرأس ثم التحلل الاصغر .



وبين ابو عنزة انه توجه الى مشعر رمي الجمرات والذي اخذ بالالتقاط صورا تذكارية وهي يرمي الجمرات، مؤكدا ان غالبية حجاج بيت الله الحرام يقومون بالالتقاط الصور التذكارية خاصة السلفي في هذا المشعر معبرين عن فرحتهم برمي الجمرات على الشيطان .