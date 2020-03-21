الحجر الصحي المنزلي يُفجّر مواهب غير مألوفة عند نجوم الرياضة

خالد العميري

عمان – يبحث لاعبو كرة القدم في مختلف دول العالم عن وسائل مختلفة لملء أوقات فراغهم، في ظل تعليق كافة المنافسات الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وينشرون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي نشاطات متنوعة مثل تمضية أوقاتهم مع أولادهم، والاهتمام بعشب الحديقة، واللعب مع حيواناتهم، وإبراز مواهبهم بعيدا عن رياضاتهم المفضلة.

وفرض تفشي “فيروس كورونا”، الذي حصد حياة عدة آلاف من الاشخاص حول العالم، شللا كاملا في المنافسات الرياضية، لا سيما في أوروبا “بؤرة الفيروس حاليا”، حيث تم تعليق منافسات البطولات المحلية والدولية، إضافة إلى المسابقتين القاريتين، دوري أبطال أوروبا “التشامبيونز ليغ” والدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

وترافقت هذه الإجراءات مع فرض قيود صارمة على حركة التنقل والسفر، ما وضع اللاعبين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية في مواجهة واقع غير مألوف بفترة من الموسم عادة ما يكون جدولها مزدحما، لا سيما مع اقتراب البطولات والمسابقات من مراحلها الأخيرة الحاسمة.

ولجأ العديد من نجوم اللعبة إلى حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل، لمشاركة تجارب غير مألوفة بالنسبة إليهم في هذه الفترة، وأقر العديد منهم بأنه “لم يتبق شيء” للقيام به، في انتظار معرفة ما سيكون عليه مصير الموسم.

وانتشر في الساعات القليلة الماضية هاشتاغ بعنوان “تحدي البقاء في المنزل” بين مختلف النجوم، حيث شارك الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني في هذا التحدي من خلال إبقاء “رول مناديل ورقية” معلقا في الهواء بين قدميه بدلا من كرة القدم، كما شارك الفرنسي تيري هنري نجم فريق آرسنال سابقا والمدير الفني الحالي لفريق امباكت مونتريال الكندي، في هذا التحدي الإستعراضي.

From Lionel Messi to Liv Cooke, footballers have been challenging each other during the lockdown pic.twitter.com/0k9Yk6HGLY — Guardian sport (@guardian_sport) March 21, 2020

واستبدل النجم المصري أحمد حسام ميدو – الذي يعمل محللاً رياضيا – أداة تحدي البقاء في المنزل بعلبة معقم للأيدي بدلا من “رول مناديل ورقية”، فيما قام نجم نادي الهلال السعودي محمد الشلهوب بقبول تحدي زميله بالفريق المهاجم الفرنسي بافمتيمبي غوميز بتنظيف المنزل.

بدوره، أظهر حارس مرمى المنتخب المصري والنادي الأهلي محمد الشناوي ومواطنه محمود كهربا، والسوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة السعودي، ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي فيل فودين، مهارة عالية في “تحدي البقاء في المنزل” من خلال تنطيط “رول المناديل الورقية” بدلا من الكرة، فيما استعان البلجيكي بيورن إنجليس مدافع أستون فيلا الإنجليزي بطفلته في هذا التحدي.

من جانبه، يمضي لاعب برشلونة سابقا ومدرب السد القطري حاليا، تشافي هيرنانديز، وقته في الحجر الصحي المنزلي عن طريق تعلم الرقصات الاجتماعية مع زوجته نوريا، بينما يقوم المدافع البرازيلي داني ألفيش بممارسة التمارين الرياضية مع زوجته في منزله، للحفاظ على لياقته البدنية.

وربما تكون الرياضة الذهنية الأكثر صحة على الإطلاق، تلك التي يفعلها الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث يقضي وقته داخل المنزل بتجميع هيكل سيارة “لعبة أطفال”، مع نجله.

وحرص البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بالحفاظ على لياقته بعدما خضع لدورة تدريبية صارمة في حفرة الكرة الطائرة الشاطئية، معلقا عليها “التدريب، التعب السعيد، والميت!”.

وأظهر قائد تشيلسي الإنجليزي السابق، جون تيري، الكأس المصغرة للفائزين بدوري أبطال أوروبا، وذلك للتمتع بممارسة رمي “كيس الشاي” بالمنزل في مطبخه، معلقا “كنت سأرتدي حقيبتي.. لكنني لم أجد ساقي”.

ونشر الإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد لقطات وأشرطة مصوّرة له وهو يقوم بتمارين رياضية داخل منزله على آلة الجري، فيما نشر البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني صورة له وهو يقوم بالتمارين المنزلية وابنته مستلقية على ظهره، مرفقا الصورة بتعليق ساخر “تمارين قاسية في المنزل”.

أما البرازيلي دوغلاس كوستا لاعب يوفنتوس الإيطالي الذي وُضِعَ كل أفراده في الحجر بعد ثبوت إصابة زميلهم دانييلي روغاني بالفيروس، فنشر شريطا مصوّرا وهو يقوم بمراوغة كلبه بالكرة في حديقة منزله، فيما لم يسلط نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، الضوء عما يفعله في الحجر الصحي أو حتى المكان الذي يعيش فيه بالبرتغال، إلا أن شقيقته كاتيا وزوجته جورجينا رودريغيز كشفتا عن القصر الذي يقضي فيه فترة الحجر بمسقط رأسه جزيرة ماديرا من خلال منشوراتهما على (إنستغرام).

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