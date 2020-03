الحجر الصحي المنزلي يُفجّر مواهب غير مألوفة عند نجوم الرياضة

خالد العميري

عمان – يبحث لاعبو كرة القدم في مختلف دول العالم عن وسائل مختلفة لملء أوقات فراغهم، في ظل تعليق كافة المنافسات الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وينشرون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي نشاطات متنوعة مثل تمضية أوقاتهم مع أولادهم، والاهتمام بعشب الحديقة، واللعب مع حيواناتهم، وإبراز مواهبهم بعيدا عن رياضاتهم المفضلة.

وفرض تفشي “فيروس كورونا”، الذي حصد حياة عدة آلاف من الاشخاص حول العالم، شللا كاملا في المنافسات الرياضية، لا سيما في أوروبا “بؤرة الفيروس حاليا”، حيث تم تعليق منافسات البطولات المحلية والدولية، إضافة إلى المسابقتين القاريتين، دوري أبطال أوروبا “التشامبيونز ليغ” والدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

وترافقت هذه الإجراءات مع فرض قيود صارمة على حركة التنقل والسفر، ما وضع اللاعبين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية في مواجهة واقع غير مألوف بفترة من الموسم عادة ما يكون جدولها مزدحما، لا سيما مع اقتراب البطولات والمسابقات من مراحلها الأخيرة الحاسمة.

ولجأ العديد من نجوم اللعبة إلى حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل، لمشاركة تجارب غير مألوفة بالنسبة إليهم في هذه الفترة، وأقر العديد منهم بأنه “لم يتبق شيء” للقيام به، في انتظار معرفة ما سيكون عليه مصير الموسم.

وانتشر في الساعات القليلة الماضية هاشتاغ بعنوان “تحدي البقاء في المنزل” بين مختلف النجوم، حيث شارك الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني في هذا التحدي من خلال إبقاء “رول مناديل ورقية” معلقا في الهواء بين قدميه بدلا من كرة القدم، كما شارك الفرنسي تيري هنري نجم فريق آرسنال سابقا والمدير الفني الحالي لفريق امباكت مونتريال الكندي، في هذا التحدي الإستعراضي.

