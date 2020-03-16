أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسيكورونا الرئيسية

“الحجر” بانتظار 5 آلاف أردني يتوقع عودتهم اليوم من دول تنتشر فيها كورونا

منذ 31 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

منع المواطنين من استقبال ذويهم القادمين عبر مطار الملكة علياء

رهام زيدان وحمزة دعنا

عمان قال مستشار وزير النقل، محمد الرقاد، إنه من المتوقع وصول 4 إلى 5 آلاف أردني اليوم الاثنين من دول ينتشر فيها وباء كورونا.

وبين الرقاد، في تصريح لـ”الغد”، أن جميع القادمين سيتم فحصهم إجباريا، موضحا أن الفحص سيكون في المرحلة الأولى للدول التي تعد أقل انتشارا للمرض، أما القادمين من الدول الأكثر انتشارا، مثل بعض دول الخليج، فسيتم نقلهم إلى منتجعين استأجرتهما وزارة الصحة في البحر الميت خصيصا لهذه الغاية وفحصهم هناك.

وأكد أن من تثبت سلامته سيسمح له بالمغادرة أما عكس ذلك فسيتم الحجر عليه بالمنتجعين ذاتهما.

وعلمت “الغد” أن الحكومة منعت استقبال المسافرين القادمين عبر مطار الملكة علياء كإجراء احترازي ابتداء من صباح اليوم.

وفي التفاصيل، فإن سلطات المطار أغلقت البوابات في المطار لمنع دخول أي حالة مشتبه اصابتها بفيروس كورونا الى الاردن.

ويجري حالياً فحص جميع القادمين عبر المطار، وتم إلغاء وإعادة العديد من الرحلات القادمة للاردن.

الوسوم

مقالات ذات صلة

تجهيز 123 سريرا بمستشفى البشير استعدادا لكورونا

منذ دقيقتين

الغرايبة: الأردن يتمتع ببنية اتصالات قوية لمفاهيم التعلم والعمل والصحة عن بعد

منذ 12 دقيقة

الأمانة تقرر إغلاق صالات الأفراح والبلياردو ومحلات البلايستيشن

منذ 13 دقيقة

الصين تعلن عن “تقدم كبير” في تركيب لقاح ضد كورونا وتكشف موعد بدء اختباراته السريرية

منذ 15 دقيقة

السوق مغلق المؤشر 1668.18 0.44%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock