الحجز على أملاك 2000 شخص عليهم ضرائب مستحقة لبلدية الزرقاء

نفذت بلدية الزرقاء الحجز على أملاك (2000) شخص تحقق عليهم ضرائب سابقة مستحقة للبلدية بقيمة (8) ملايين دينار.

وقال الناطق الإعلامي باسم بلدية الزرقاء ينال المعاني إن دائرة ضريبة الأبنية والأراضي نفذت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة على (2000) مكلف تحقق عليهم ضرائب وتحققات للبلدية منذ أعوام بقيمة (8) ملايين دينار.

وأضاف المعاني أن البلدية قامت بإنذار الأشخاص المتخلفين عن دفع الضرائب بالصحف اليومية والجريدة الرسمية عملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون تحصيل الأموال العامة رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته.

وبين أن البلدية مستمرة في تحصيل جميع الضرائب المتحققة على المواطنين وفق قانون تحصيل الأموال العامة، والتي ستعود بالنفع على أهالي مدينة الزرقاء من خلال تنفيذ المشاريع الخدماتية التي تنوي بلدية الزرقاء تنفيذها من فتح طرق وتعبيد وتعزيز أسطول النظافة بالآليات.