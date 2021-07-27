الحجز لمدة أسبوع لكل سيارة تعتدي على مسار الباص السريع

عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان ادارة السير وضعت خطة مرورية في اماكن تداخل مسار الباص السريع مع الطرق الاخرى لمنع اي تعدٍ على مسار الباص ، اضافة الى اتخاذ اجراءات قانونية مشددة بحق السائقين المخالفين وحجز مركباتهم لمدة اسبوع في ساحة حجز سواقة .

واهاب الناطق الاعلامي كذلك بالاخوة المواطنين المشاة الالتزام بعدم قطع الطريق من مسارات الباص السريع والتزام الاماكن المخصصة لذلك حفاظا على حياتهم وسلامتهم .

مشيرا الى وجود شواخص مرورية في مختلف مواقع تقاطع السير مع مسارب الباص السريع لتنبيه السائقين وتحذيرهم مهيباً بالجميع الالتزام وعدم تعطيل الحركة المرورية والتي توجب المساءلة القانونية.