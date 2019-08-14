الحدائق والمتنزهات متنفس لابناء الكرك بالعيد

الكرك– شكلت الحدائق والمتنزهات بالكرك متنفسا لعشرات الأسر من داخل المحافظة وخارجها خلال عطلة عيد الاضحى المبارك.

وشكا مواطنون من قلة عدد الاماكن الترفيهية والترويحية ما جعل من الحدائق متنفسا للاسر وابنائهم .

وطالبوا بالتوسع بإنشاء الحدائق العامة والمتنزهات بمختلف الوية المحافظة البعيدة عن المركز لتمكين المواطنين من زيارتها والاستفادة من خدماتها وخاصة في الاعياد والاجازات.

وقال رئيس بلدية الكرك الكبرى ابراهيم الكركي انه للتخفيف على المواطنين تم افتتاح حديقة ومتنزه بمنطقة زحوم على مساحة تزيد على 12 دونما مزودة بكافة المرافق الخدمية والعاب الاطفال مجانا أمام جميع المواطنين لافتا الى وجود عدد من المتنزهات بالمحافظة مثل حديقة المشير حابس المجالي وحديقة الظاهر بيبرس ومتنزه عين سارة وجميعها تتبع للبلدية. يشار الى ان الكرك غنية بالأماكن السياحية الطبيعية والعلاجية والتاريخية والدينية والتي بحاجة الى استغلال افضل وعناية واعادة تاهيل لتكون نقطة جذب سياحي لابناء المحافظة وزوارها مثل قلعة الكرك وساحاتها التاريخية ومناطق وادى بن حماد وغابة اليوبيل وحمامات ويدعة بالاغوار الجنوبية. –(بترا)