الحداد يعم الأراضي الفلسطينية حزنا على فاجعة جباليا.. والخارجية تعزي

عم الحداد الأراضي الفلسطينية خاصة قطاع غزة، حزنا على الفاجعة التي بات عليها باستشهاد 21 مواطناً في الحريق الذي اندلع في بناية عائلة أبو ريا بمخيم جباليا شمال القطاع مساء الخميس.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة عن انتشال 21 جثة من داخل البناية السكنية التي اندلع فيها.

وقالت المديرية في بيان مقتضب وصل “صفا” نسخة عنه إنه جرى نقل الجثث إلى المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

كما ذكرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إن أطقم الدفاع المدني أنهت إخماد حريق جباليا.

وبينت الداخلية في بيان لها أن قوات الدفاع المدني وبمساندة من الشرطة بذلت جهوداً كبيرة للسيطرة على الحريق ومنع تمدده إلى منازل أخرى.

وأوضحت أن التحقيقات الأولية في الحادث أشارت إلى وجود مادة البنزين مخزنة بكمية كبيرة داخل المنزل، مما أدى لاندلاع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد من حالات الوفاة.

وذكرت أنه لا زالت قوات الشرطة والدفاع المدني وطواقم الأدلة الجنائية تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الحادث الأليم.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب دولة فلسطين الشقيقة بضحايا حادثة الحريق الذي اندلع في بناية سكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، اليوم، وأسفر عن وقوع عددٍ من الضحايا والإصابات.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع الأشقاء في دولة فلسطين، معربةً عن أصدق تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.