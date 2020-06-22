الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي يحقق نجاحا لافتا

دبي- حققت النسخة الأولى من الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام من الأول حتى الثالث من شهر حزيران (يونيو)، نجاحاً لافتاً وحضوراً قوياً، عبر استقطابها آلاف الخبراء والمتخصصين في صناعة السفر السياحة.

ركز الحدث الرقمي الذي اجتذب ما يقرب من 12,000 زائر افتراضي من 140 دولة من أنحاء العالم كافة، على قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط، كما تناول الاتجاهات الناشئة، والفرص والتحديات التي تؤثر بشكل مباشر على صناعة السفر والسياحة في ظل تفشي جائحة كوفيد- 19 في العالم، وغيرها من المواضيع الرئيسية ذات الصلة.

وفي المجمل، شهد الحدث انعقاد 11,301 اجتماع ثنائي مجدول مسبقاً، حاز أكثر من 92 % منها على تصنيف متقدم بلغ أربع أو خمس من أصل خمس نجوم. كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية المجدولة مسبقاً لمدة 30 دقيقة بين المحررين والعارضين والمشترين، و23 جلسة فيديو عبر البث المباشر، تضمنت أسئلة وأجوبة واستطلاع رأي الحضور، جنباً إلى جنب مع عروض تقديمية بهدف تعزيز تفاعل الجمهور. بشكلٍ عام، حققت الندوات الرقمية أكثر من 24,000 مشاهدة على مدى ثلاثة أيام متتالية.

وفي هذه المناسبة، قالت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: “بالنظر إلى تنظيم هذا الحدث للمرة الأولى، فإن النتائج كانت مبهرة وأكدت مجدداً استراتيجيتنا الواضحة في دعم صناعة السفر والسياحة في المنطقة. إن السمة الأبرز التي ميزت هذا الحدث، هي المرونة والتصميم التي أبداها جميع المشاركين لتجاوز هذه الأوقات الصعبة.

كما أكد الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي على التزامنا الكامل بتنظيم فعالية تحمل نهجاً بنّاءً ورؤية إيجابية للمرحلة المقبلة، فضلاً عن توفير فرص التواصل ضمن مجتمع السياحة والسفر”.