الحديث بكل ثمن

يديعوت أحرونوت

بقلم: أرئيلا رينغل هوفمان

“ما نحتاجه هو الانتقال الى المرحلة التالية، مرحلة الحرب”، قال قبل ثلاثة ايام رئيس الوزراء الاسبق اهود اولمرت. و “الحرب” اوضح لمن ليست واضحة الامور له “لا تدار بالخطابات بل تدار في معركة وجها الى وجه، رأسا برأس”. وبالفعل، في المرة الاخيرة التي بعث اولمرت بنا فيها الى هذه الحرب انتهت بـ 131 قتيلا والشكل الذي اديرت به بقيادته اجملته لجنة فينوغراد بكلمة “فشل”. بكلمات اخرى، اولمرت ليس هو الرجل الذي يوصي، والحرب ليست البديل، وبالتأكيد ليس في نظرة طويلة المدى.

الفجوات واسعة. بل حتى واسعة جدا. لا يمكن تجاهل هذه الحقيقة ولا سبيل للتقليل من اهميتها. ولا يزال فان مخطط الرئيس هرتسوغ يجب أن يكون نقطة البداية. بداية الرحلة وليست خط نهايتها. حقيقة أن الاحتجاج الذي يتواصل منذ بضعة اسابيع ينال القوة ويجب اليه الجماهير تبعث على احترام كبير. وهي تدل على انه يوجد جمهور واسع في اسرائيل لا يكتفي بالتنفيس مساء الجمعة في الصالون مع الرفاق بل يخرج الى الشوارع. يصل الى الميادين حتى عندما يهطل المطر الغزير، يسير الى القدس ويدخل الى الخيمة التي اقامتها حركة جودة الحكم امام المحكمة العليا في القدس حتى حين تكون درجة الحرارة هناك تتراوح حوالي ثلاث درجات. على أنه ينبغي لهذه القوة ان تترجم الى فعل عملي، والعملي يستوجب الحوار، والحوار يجب أن يتم مع الحكومة الحالية رغم كل نواقصها المثيرة للحفيظة. لعله ليس جميلا الجلوس مع روتمن ولفين ولعله ايضا ليس من نوع الامور التي تنزل في الحنجرة بسهولة. لكن هؤلاء هم الاشخاص الذين ينبغي التوصل معهم الى تفاهم او على الاقل بذل كل الجهود لذلك. لقد سبق أن رأينا أمس ثمارا اولى لهذا الحوار حتى وان لم يكن تم بشكل رسمي، في شكل تأجيل التصويت على بضعة قوانين موضع الخلاف.

كل من يتحدث عن الوحدة يعرف هذا: الوحدة لا تفترض وحدة رأي بل تفترض استعدادا للاتفاق على اننا نتقاسم هذه البلاد مع اناس لا نتفق معهم على مظهرها، لكن معهم علينا أن نصل الى توافقات. هذا ليس استسلاما امام مسدس موجه الى الرقبة كما صاغ هذا لبيد. هذا يسمى سياسة. فن الممكن. وكما يقول الكليشيه – السلام يصنع مع الاعداء. فما بالك ان لفين وروتمن ليسا اعداء. العدو الاكبر للاحتجاج، كل احتجاج، هو الادمان عليه. وماذا عن استمرار التشريع؟ كلما استمر هذا سيستمر الاحتجاج ايضا، ستستمر المظاهرات ايضا. التوجه الى التسوية فقط في هذه الاثناء لا يتخلى احد عن ذخائره.

وفي اطار السياق الواسع للامور، في اعقاب المواجهة الكبرى صباح امس حول اخلاء كرم بن الياهو في بنيامين: ابقوا الاشجار خارج الحروب البشعة، التي لا تنتهي، الجارية في المناطق. دون الدخول في اعماق ما يحصل ودون السؤال من هو المحق، من هو الخير ومن هو الشر، وماذا تقول الرواية لدى كل طرف – فان اقتلاع الاشجار، مشهد الجرافات المقتلعة وهي تسحقها وتدمرها رهيب جدا ويحطم القلب. ملكية الارض يمكن أن تتبدل مائة مرة ايضا. لكن الشجرة المغروسة يجب أن تبقى في مكانها. فللشجرة ايضا حياة. والشجرة ايضا تريد أن تنمو، والشجرة ايضا لا تريد ولا ينبغي لها أن تموت لان الناس يختارون الا يتوصلوا الى التفاهم، الى التوافق والى التسوية. واذا كان للاشجار محكمة عليا، محكمة ترفع عيونها عن الكتاب او عن شاشة الحاسوب وترى مسافة ابعد بقليل، اعمق بقليل فهذا ما ينبغي أن يكتب في قرارها – الشجرة تبقى في مكانها.