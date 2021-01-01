الحديث عن المحترف الأجنبي يربك الأندية

عمان – الغد – شفت أندية في دوري المحترفين، أن الحديث عن إمكانية السماح لكل فريق بالاستعانة بمحترف أجنبي واحد في الموسم المقبل، يشكل ارباكا لها، بسبب عدم اتضاح الرؤية، خاصة أن بعض الأندية تتجه لمفاتحة محترفيها لتجديد عقودهم.

وأكدت أندية أن بعضهم يتحدث عن تقليص اعداد المحترفين الاجانب في الأندية، ولكن من دون قرار رسمي من اتحاد الكرة، متمنية على الاتحاد حسم الموضوع، سواء بالاستمرار في منح النادي حق التعاقد مع 3 محترفين أجانب، كما هو الحال الآن، أو الاعلان عن التوجهات الجديدة في حال كان هناك توجه جديد. – (أخبار النجوم)