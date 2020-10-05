الحديدي لـ”الغد”: لا داعي لتخصيص مقابر لوفيات كورونا … والسبب؟

حمزة دعنا

عمان- أكد رئيس جمعية اختصاصي الطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي، أنه لا داعي لتخصيص مقابر خاصة لوفيات فيروس كورونا المستجد.

وبرر الحديدي لـ”الغد” السبب وراء إلغاء تخصيص مقابر لوفيات كورونا، بأن الفيروس لا يعيش في الخلايا الميتة وإنما في الخلايا الحية، لذلك يتوجب على الجهات المعنية إلغاء القرار.

وحول طبيعة غسل المتوفين بكورونا، قال الحديدي، ” يتوجب على القائمين بغسل الموتى، غسل وفيات كورونا بشكل طبيعي كالمعتاد، ولا داعي للمبالغة بالاجراءات المتعبة حالياً”.

وأكد، أنه تم التعامل مع فيروسات أخطر من كورونا، ودُفن الأشخاص المصابين بالفيروس بشكل طبيعي وكالمعتاد، لأن العلم لم يثبت أن الفيروسات تنتقل من الوفيات لأنها لا يعيش في الخلايا الميتة.

وطالب الحديدي، الجهات المختصة وعلى رأسها اللجنة الوطنية للأوبئة بإعادة النظر في دفن وفيات كورونا.