الحديد تفوز بالمركز الأول لأفضل مقال باللغة الإنجليزية لطلبة المدارس حول قضايا الاتجار بالبشر

عمان-الغد- فازت الطالبة في مدرسة راهبات الوردية/ المصدار، سارة الحديد بالمركز الاول مكرر لافضل مقال باللغة الانجليزية لطلبة المدارس حول قضايا الاتجار بالبشر وسبل مكافحته.

المسابقة نظمها اتحاد الرهبانيات بالتعاون مع فريق مبادرة ينابيع الامل في الاردن، ورئيسة اتحاد الرهبانيات ، وبالتعاون مع الشبكة العالمية للاتجار بالبشر “تاليطا كوم”، بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل ضحايا الاتجار والذي صادف امس الاثنين.

وتضمنت المسابقات عدة مشاركات على شكل رسومات وفيديوهات ومقالات متنوعة، تهدف الى توعية طلبة المدارس بقضايا الاتجار بالبشر وسبل مكافحته، أضافة الى نشر المقالات والرسومات ومقاطع الفيديو الفائزة التي تساعد على رفع الوعي.

واشرف على تقييم المسابقة التي شاركت فيها 12 مدرسة، الكاتب والصحفي الاعلامي حنا سلامة، والشاعر والكاتب الشماس هايل علامات والفنان التشكيلي سهيل بقاعين، والفنان القدير غسان المشيني.

وقدمت الطالبة الحديد، الشكر لمديرة مدرسةالر اهبات الوردية / المصدار، الاخت كارولين بدر، لجهودها المتميزة في دعم الطلبة وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات الثقافية والعلمية، التي من شانها صقل مهاراتهم الابداعية وتطويرها.